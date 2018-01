Filmes na TV

Longa Jornada Noite Adentro

Long Day’s Journey Into Night. (Eua, 1962.) Dir. de Sidney Lumet, com Katharine Hepburn, Ralph Richardson, Jason Robards, Dean Stockwell.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Katharine Hepburn ganhou quatro vezes o Oscar – por Manhã de Glória, Adivinhe Quem Vem para Jantar, O Leão no Inverno e Num Lago Dourado, em 1933, 67, 68 e 81 –, mas pelos papéis mais emblemáticos de sua carreira ela foi sempre derrotada na votação da Academia. A Rose de Uma Aventura na África, a matriarca da atração de hoje da TV paga fazem parte do imaginário do cinéfilo. O diretor Lumet baseou-se na peça de Eugene O’Neill. Um dia na vida da respeitável família Tyrone – pai frustrado, mãe viciada em heroína, um filho tuberculoso, o outro, bêbado. Lumet não se preocupa em ocultar a origem teatral. Concentra-se nas interpretações, no choque soberano das palavras. O filme ganhou um prêmio coletivo de elenco em Cannes. Hepburn é, ao mesmo tempo, grandiosa e frágil – comovente.

Telecine Cult, 11H40. Reprise, P&B, 174 min.

VEJA TAMBÉM

Philomena

Philomena. (Inglaterra, 2013.) Dir. de Stephen Frears, com Judi Dench, Steve Coogan.

Mãe solteira forçada a se separar do filho, passa 50 anos procurando por ele. Um desfecho forte para uma história que fica ainda melhor na interpretação de Judi Dench.

Telecine Touch, 16H20. Reprise, Colorido, 98 min

Carícias de Luxo

That Touch Of Mink. (Eua, 1962.) Dir. de Delbert Mann, com Doris Day, Cary Grant, Gig Young.

Doris quer casar-se, Grant quer sexo. A diversidade de interesses não impede que, ao melhor estilo de Hollywood, a dupla chegue ao happy end, como pede uma boa comédia.

Paramount, 2H05. Reprise, Colorido., 99 min.

Veja a Programação da TV Fechada

Veja a Programação da TV Aberta

Streaming

BIOGRAFIA

Confirmação

Acompanha os tensos momento da vida de Clarence Thomas, acusado de abuso sexual, e que é nomeado para a Suprema Corte dos EUA.

HBO GO, 2016, 120 min.

DRAMA

Cinco Graças

Indicado para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2016, acompanha cinco irmãs muçulmanas que veem a liberdade de suas vidas terminar aos poucos. Emociona.

ITUNES, 2016, 97 min.

COMÉDIA

Mudança de Hábito

Mostra a trajetória de Deloris, uma cantora que presencia um brutal assassinato e acaba sendo colocada em um convento para ficar protegida. Tem uma trilha sonora de destaque.

NETFLIX, 1992, 100 min.

Matheus Mans

DVD

Baseado num roteiro escrito por François Truffaut nos anos 1970, o longa da diretora Valerie Donzelli foi reescrito por ela e pelo ator que faz Julien, Jérémie Elkaïm. A história diz respeito ao amor incestuoso de um casal de irmãos e o filme concorreu em Cannes

Crianças

INFANTIL

Garfield – O Filme

O gato mais preguiçoso do cinema tenta impedir o romance de seu dono com veterinária. O motivo – ela tem um cachorro que pode complicar a boa vida de Garfield.

Telecine Fun, 11H35. REPR., COL., 87 MIN.