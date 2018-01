O Sol É para Todos

To Kill A Mockingbird. (Eua, 1962.) Dir. de Robert Mulligan, com Gregory Peck, Mary Badham, Philip Alford, Brock Peters.

Uma pesquisa realizada pelo American Film Institute revelou qual o maior herói do cinema norte-americano. Atticus Finch – Atticus quem? Primeiro, personagem de literatura – no livro de Harper Lee, vencedor do Pulitzer –, depois interpretado por Gregory Peck, que ganhou o Oscar pelo papel, Atticus é um advogado do Alabama que, no racista Sul dos EUA, na década de 1930, dá lições de cidadania aos filhos ao defender negro acusado do estupro de mulher branca. Embora não seja uma unanimidade – alguns críticos esmeram-se em buscar defeitos no filme –, O Sol É para Todos virou objeto de um culto que só faz crescer com o tempo. Além do Oscar para Peck, houve outro para o roteirista Horton Foote. E ainda faltaram dois prêmios da Academia – para a trilha de Elmer Bernstein e a fotografia, em P&B, de Russell Harlan.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Telecine Cult, 12H20. Reprise, 129 min.

VEJA TAMBÉM

El Dorado

El Dorado. (Eua, 1967.) Dir. de Howard Hawks, com John Wayne, Robert Mitchum, James Caan, Michele Carey.

Variação de Onde Começa o Inferno, também de Hawks, com John Wayne à frente de grupo heterogêneo que tenta impedir ataque a delegacia. Um western crepuscular, e belíssimo.

Telecine Cult. 10 H. Reprise, Colorido, 126 min.

Gladiador

Gladiator. (Eua, 2000.) Dir. de Ridley Scott, com Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed.

Russell Crowe é impressionante como soldado romano que cai em desgraça, vira herói na arena – e desafia o Império Romano. Oscar de melhor filme, mas não de direção.

Telecine Action, 19H15. Reprise, Colorido, 154 min.

Programação da TV Aberta

Programação da TV Fechada

Streaming

COMÉDIA

Os Fantasmas se Divertem

Clássico de Tim Burton, conta a saga de uma família que tenta espantar dois fantasmas de sua casa, mas que acaba atraindo uma perigosa assombração.

ITUNES, 1988, 92 min.

TERROR

Psicose

Uma mulher rouba a imobiliária na qual trabalha e acaba indo se refugiar no estranho hotel de Norman Bates. Marco na carreira de Hitchcock e que entrou para a história do cinema.

NETFLIX, 1960, 108 min.

DRAMA

Pastoral Americana

A filha única de um casal entra em um mundo de extremismos durante a Guerra do Vietnã, chegando a participar de atos terroristas mortais.

Google Play, 2017, 108 min.

Matheus Mans

DVD

O jovem Xavier Dolan realiza seu filme mais adulto sobre uma família disfuncional. E o elenco é excepcional – Marion Cotillard, Nathalie Baye, Léa Seydoux, Vincent Cassel, Gaspard Ulliel. Merecido vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de Cannes de 2016.

Crianças

INFANTIL

Malévola

A história da Bela Adormecida como você nunca viu antes. Elle Fanning faz a princesinha, mas quem domina a cena é Maleficent, a bruxa, um dos melhores papéis de Angelina Jolie.

Telecine Fun, 23H55. Reprise. Colorido., 97 min.