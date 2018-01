Filmes na TV

Quatro Irmãos

Four Brothers. (EUA, 2005.) Dir. de John Singleton, com Mark Wahlberg, Tyrese Gibson, André Benjamin, Garrett Hedlun D, Terence Howard, Sofia Vergara.

No Dicionário de Cinema, Jean Tulard reclama dos críticos, que sempre se recusaram a colocar Henry Hathaway entre os grandes de Hollywood. Entre seus westerns com John Wayne, nos anos 1960, há um que beira a obra-prima – Os Filhos de Katrie Elder, de 1965. É a matriz de Quatro Irmãos, sobre a família adotiva de Fionulla Flanagan, que se reúne para enterrar a mãe. Ao descobrir que foi assassinada, os irmãos partem para a vingança. Westerns e policiais, filmes de gângsteres. Os gêneros possuem códigos passíveis de interagir. John Singleton fez não só um belo trabalho baseado em relações inter-raciais, como inovou em relação ao original. Fionulla aparece e tem, talvez, as melhores cenas, as mais intensas e humanas. Mas se prepare para a fuzilaria do desfecho. É brutal, e bem filmada e editada.

Tel. Action, 22h. Reprise, colorido, 108 min.

Ilha do Medo

Shutter Island. (EUA, 2010.) dir. De Martin Scorsese, com Leonardo Dicaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingley.

Nada é o que parece e a ‘revelação’ final é um escândalo de manipulação, mas é Scorsese e tem quem goste. DiCaprio e Ruffalo investigam instituto psiquiátrico. Cuidado!

Tel. Action, 11h35. Reprise, colorido, 138 min.

Battleship – Batalha dos Mares

Battleship. (EUA, 2012.) Dir. de Peter Berg, com Taylor Kitsch, Alexander Skarsgard, Rihanna, Liam Neeson.

Impecável no seu uniforme branco, Taylor Kitsch combate ETs e convence o almirante Liam Neeson que é o homem certo para sua filha.

Tel. Pipoca, 19h35. Reprise, colorido, 130 min.

BIOGRAFIA

Jackie

Jacqueline Kennedy, inesperadamente viúva, lida com o trauma nos quatro dias posteriores ao assassinato de seu marido, o então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy.

Netflix, 2016, 100 min.

DRAMA

Titanic

Um artista pobre e uma jovem rica se apaixonam na fatídica jornada do Titanic, em 1912. Independentemente do gosto, é indispensável para românticos.

Google Play, 1998, 194 min.

GUERRA

Além da Linha Vermelha

Com todo o experimentalismo de Terrence Malick, mostra a investida dos EUA contra o Japão na Segunda Guerra Mundial.

Itunes, 1999, 170 min.

Matheus Mans

Cinquenta Tons Mais Escuros

R$ 49,90

O primeiro filme era bem interessante – uma versão masculina de Marnie, de Alfred Hitchcock, realizada por uma mulher, Sam Taylor-Wood. A sequência elimina a complexidade e banaliza tudo, mas continua difícil desgrudar o olho de Jamie Dornan e Dakota Johnson.

O Feitiço de Áquila

Grande diversão para adultos e crianças. Rutger Hauer tem de vencer feitiço que faz com que ele seja lobo de noite e Michelle Pfeiffer seja falcão de dia. Ou seja, nunca se encontram.

Tel. Cult, 11h40. Colorido, 124 min.