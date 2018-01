Filmes na TV

Questão de Honra

A Few Good Men. (EUA, 1992). Dir. de Rob Reiner, com Demi Moore, Tom Cruise, Jack Nicholson, Kevin Bacon.

Depois que um soldado morre em uma base militar como resultado de ter sido atacado por dois colegas da corporação, surge a forte suspeita de que a ordem teria vindo de patentes superiores. Quando o caso chega aos tribunais, um jovem advogado resolve não fazer nenhum tipo de acordo e tentar descobrir a verdade. O diretor Rob Reiner discute a responsabilidade e se sai muito bem num gênero tão saturado como este, de filmes sobre julgamentos. E, com um elenco desses – Cruise, Nicholson, Moore, como duvidar da qualidade desse destaque do TCM? Cruise, aliás, já era um astro consagrado quando atuou neste drama, enquanto o cineasta Rob Reiner (filho do também diretor Carl Reiner) ostentava um cult romântico (Harry e Sally – Feitos – Um para o Outro). O grande destaque, no entanto, é Nicholson no papel do general: insuperável.

TCM, 22h. Reprise, colorido, 139 min.

Alice no País das Maravilhas

Alice in Wonderland. (EUA, 2010). Dir. de Tim Burton, com Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter.

Adaptado da obra de Lewis Carrol, sobre a menina que entra num buraco que leva ao País das Maravilhas. Lá, reencontra o Chapeleiro Maluco e a poderosa Rainha de Copas.

TC Pipoca, 11h35. Reprise, colorido, 120 min.

O Cavaleiro Solitário

Pale Rider. (Eua, 1985). Dir. e Interp. por Clint Eastwood, com Michael Moriaty, Christopher Penn.

Grupo de mineiros sofre maus-tratos de capangas de um proprietário de terras. Até a chegada de um desconhecido, que se infiltra no grupo para enfrentar os agressores.

TCM, 14h57. Reprise, colorido, 115 min.

Streaming

DRAMA

A Jovem Rainha

Cristina, rainha da Suécia e inspirada pela filosofia, começa a enfrentar resistência às suas ideias de modernizar o país. Além dos problemas políticos, porém, ela ainda precisa lidar com sua atração por uma dama.

Google Play, 2015, 106 min.

ROMANCE

O Amor Não Tira Férias

Duas mulheres, uma dos EUA e a outra da Inglaterra, decidem trocar de casa no Natal após o término sofrido de seus relacionamentos.

Telecine Play, 2006, 138 min.

AVENTURA

O Ornitólogo

Fernando é um homem solitário que trabalha como ornitólogo. No entanto, durante uma longa viagem, ele acaba tendo que enfrentar novos desafios.

Itunes, 2017, 117 min.

Matheus Mans

DVD

NERUDA

No final da década de 1940, um inspetor persegue o poeta chileno Pablo Neruda (que, anos depois, seria um ganhador do Prêmio Nobel), que se torna fugitivo em seu país por ter se associado ao Partido Comunista. Em tom policial, a trama se sustenta pelo grande elenco.

Crianças

ANIMAÇÃO

Minions

Seres amarelos milenares, os minions têm uma missão: servir os maiores vilões. Em depressão desde a morte de seu antigo mestre, eles tentam encontrar um novo chefe.

TC Fun, 17h50. Reprise, colorido.,105 min.