Filmes na TV

O Quarto de Jack

Room. (Eua, 2015). Dir. de Lenny Abrahamson, com Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen.

Jack e sua mãe, Joy, vivem em um pequeno quarto, isolados do mundo. Mantidos em cativeiro por um homem, Joy tenta proteger o filho da terrível realidade. Quando o destino de mãe e filho é viver enfurnados naquele pequeno quarto, ela consegue fugir e retornar à casa dos pais. Nesse momento, a tensão do filme cai um pouco, ainda que o garoto é trunfo do filme. O longa foi inspirado no livro O Quarto, publicado no Brasil pela editora Verus e finalista do Man Booker Prize (e perdeu para o britânico Howard Jacobson e seu The Finkler Question). Se comparada com os acontecimentos reais, a trama da escritora não tem nenhum vestígio de sordidez. E, como a história de prisão é narrada sob o cândido olhar de uma criança de 5 anos, o texto literário não vem burilado – Emma contou que não precisou burilar seu estilo para atingir a naturalidade infantil.

Telecine Pipoca, 14H20. Reprise, Colorido, 130 min.

Os Caça-Fantasmas

Ghostbusters. (Eua, 1984). Dir. de Ivan Reitman ,com Bill Murray.

A primeira versão da comédia sobre caçadores de fantasmas, que tentam “limpar” a cidade de Nova York. Na verdade, são universitários que acreditam ser parapsicólogos. Divertido, com ótima trilha sonora.

TCM, 16H10. Reprise, Colorido, 116 min.

A Arte Não Existe Porque a Vida Não Basta

(Brasil, 2016). Dir. de Zelito Viana E Gabriela Gastal.

Documentário sobre o poeta Ferreira Gullar, cuja morte completa seis meses nesta segunda-feira. Antes do filme, o crítico Amir Labaki entrevista Zelito sobre o amigo.

Canal Brasil, 22H. Reprise, Colorido, 85 min.

Streaming

TERROR

Os Outros

Enquanto aguarda seu marido retornar da Segunda Guerra Mundial, uma cristã devota e mãe de dois filhos suspeita que sua casa seja assombrada. Final surpreendente.

NETFLIX, 2001, 104 min.

COMÉDIA

Magal e Os Formigas

Um idoso está aborrecido com seu emprego, entrando em uma profunda depressão. Quando tem um delírio, ele começa a receber visitas de Sidney Magal, que ensina lições sobre a vida.

Telecine Play, 2016, 88 min.

DRAMA

As Irmãs Brontë

Conta a história de Emily, Charlotte e Anne Brontë, que superam dificuldades para se tornarem escritoras renomadas.

ITUNES, 2017, 119 min.

Matheus Mans

DVD

Documentário sobre Carlos Imperial (1935-1992), dono de um faro preciso para descobrir talentos (Roberto e Erasmo Carlos, Tim Maia, Wilson Simonal, Elis Regina), sem esconder o lado polêmico. Uma trajetória repleta de ficção, realidade, lenda e memórias.

Crianças

ANIMAÇÃO

Os Incríveis

Família de super-heróis, cujo pai hoje vive sem poder utilizar seus poderes, volta à ativa para enfrentar um vilão poderoso. E eles retornam com a ajuda de seus filhos.

Telecine Pipoca, 12H10. Reprise, Colorido, 130 min.