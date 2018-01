Filmes

Sete Homens e Um Destino

The Magnificent Seven. (Eua, 1960). Dir. de John Sturges, com Yul Brynner, Steve Mcqueen, Eli Wallach.

A inspiração foi um filme japonês, Os Sete Samurais, que Akira Kurosawa rodou em 1954 e cuja história se passa no século 16. Para se adaptar aos padrões de Hollywood, o diretor John Sturges ambientou a trama no Velho Oeste e antecipou o spaghetti western. Mesmo com tais mudanças radicais, Sete Homens e Um Destino logo se tornou, como seu inspirador, também um clássico. Sturges foi um dos grandes diretores de ação do cinema americano. Aqui, ele narra o drama dos camponeses que contratam pistoleiros para defendê-los dos bandidos que querem roubar suas colheitas. Não bastasse o interesse despertado pela trama, o filme tornou-se ainda memorável por diversas de suas cenas: Yul Brynner vestido de preto, Steve McQueen com um rifle ao seu lado no carro fúnebre e James Coburn despertando de seu cochilo ao ser provocado por um pistoleiro.

Telecine Cult, 19h30. Reprise, p&b, 140 min.

Jumanji

(Eua, 1995). Dir. de Joe Johnston, com Robin Williams, Kirsten Dunst.

Quando duas crianças brincam com um tabuleiro mágico, elas liberam um homem (Robin Williams) que estava preso por décadas e em perigo, que pode somente ser liberado depois que o jogo for terminado.

TCM, 16h18. Reprise, colorido, 105 min

Gravidade

Gravity. (Eua, 2013). Dir. de Alfonso Cuarón, com Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris.

Depois que uma inesperada chuva de meteoros avaria sua espaçonave, astronauta é obrigada a encontrar o caminho de volta à Terra. Suspense em que até o silêncio é assustador.

TNT, 21h30. Reprise, colorido, 93 min

Streaming

ANIMAÇÃO

Toy Story 3

Último filme da franquia, Toy Story 3 tem Andy adulto e indo para a faculdade. Os brinquedos, então, ficam assustados com o futuro que os espera. Prepare os lenços: emociona.

Netflix, 2010, 102 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

No Limite do Amanhã

Tom Cruise é um soldado que acaba ficando preso no tempo. Ele, então, começa a usar essa habilidade para salvar a humanidade de alienígenas.

HBO GO, 2014, 113 min.

DRAMA

No Topo do Poder

Um homem se muda para um prédio que isola as pessoas para não ter contato com o mundo exterior. O local, no entanto, começa a entrar em colapso social.

Telecine Play, 2015, 116 min.

Matheus Mans

DVD

LA LA LAND – CANTANDO ESTAÇÕES

Elenco: Ryan Gosling, Emma Stone

Musical em que aspirante a atriz e talentoso músico de jazz que está se dedicando à carreira se encontram em uma cidade conhecida por destruir esperanças e quebrar os corações: Los Angeles. Um dos grandes ganhadores do último prêmio Oscar

Crianças

COMÉDIA

Harold

Aos 13 anos, Harold não contava com uma calvície prematura. Para piorar, ele ainda está se adaptando à nova escola e se transforma no alvo das piadas dos outros alunos.

TC FUN, 9h05. Rep., col., 105 min.