Filmes

Superman – O Filme

Superman: The Movie. (Eua, 1978). Dir. de Richard Donner, com Christopher Reeve, Gene Hackman, Marlon Brando.

O pequeno Kal-El é enviado à Terra quando seu planeta de origem é destruído. Adotado por um casal, desenvolve superpoderes. Quando adulto, mantém uma identidade secreta, a do Super-Homem, enquanto vive sob o disfarce de um tímido repórter do jornal Planeta Diário. Primeiro filme da série, memorável por trazer Marlon

Brando em uma ponta que lhe garantiu um polpudo cachê, Christopher Reeve em plena forma antes do acidente em um cavalo que, depois de alguns anos, acabou lhe custando a vida, e Gene Hackman, maravilhoso como de hábito, na participação como o vilão Lex Luthor. Mario Puzo, autor do best-seller O Poderoso Chefão, assinou o roteiro, baseado no personagem nascido no primeiro número da revista Action Comics, de 1938. Mesmo com efeitos especiais ultrapassados, o filme continua uma boa diversão.

TCM, 17h35. Reprise, colorido, 138 min.

Testemunha de Acusação

Witness for the Prosecution. (Eua, 1957). Dir. de Billy Wilder, com Tyrone Power, Marlene Dietrich.

Homem aparentemente dócil é acusado de assassinato. Intimada a depor, sua esposa acaba agravando a situação, e contrata velho advogado para defender o marido. Clássico.

TC Cult, 17h20. Reprise, P&B, 125 Min.

Poltergeist, O Fenômeno

Poltergeist. (EUA, 1982). Dir. de Tobe Hopper, com Beatrice Straight, Craig T. Nelson, Jobeth Williams.

Estranhos acontecimentos aterrorizam família em sua nova casa. Logo, descobrem que o imóvel foi construído sobre um cemitério indígena. Diverte e assusta.

TCM, 22h. Reprise, colorido, 115 min.

Streaming

SUPER-HERÓI

Logan

O mundo está em colapso e os mutantes estão desaparecendo. No entanto, Wolverine, que está velho e cansado, vê sua vida mudar com a chegada de uma pequena mutante.

Itunes, 2017, 137 min.

DRAMA

Cidade de Deus

Clássico do cinema brasileiro, Cidade de Deus acompanha a rotina e as transformações das pessoas em uma favela brasileira. Aula de roteiro e direção.

Netflix, 2002, 129 min.

COMÉDIA

Quero Matar Meu Chefe 2

No segundo filme, Nick, Kurt e Dale resolvem se tornar os próprios chefes, mas um astuto empresário arma uma emboscada para o trio.

HBO Go, 2014, 108 min.

Matheus Mans

DVD

Havaí

Direção: George Roy Hill;

Elenco: Max von Sydow, Julie Andrews

Em 1820, o missionário inglês Abner Hale (Max von Sydow) e sua esposa Jerusha Bromley (Julie Andrews) tentam catequizar os nativos de uma exótica ilha do Havaí. Porém, o choque cultural é tão grande, que o desentendimento entre os dois povos resulta em tragédia.

Crianças

ANIMAÇÃO

Divertida Mente

Animação sobre menina de 11 anos, cuja rotina muda quando os pais decidem viver em São Francisco. Dentro do cérebro dela, convivem emoções diferentes: Alegria, Medo e Raiva.

TC Fun, 14h05. Reprise, colorido, 110 min.