Filmes

Intriga Internacional

North By Northwest. (Eua, 1959). Dir. de Alfred Hitchcock, com Cary Grant, Eva Mary Saint, James Mason.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicitário é confundido com espião e vira alvo de uma caçada humana. James Stewart queria o papel que Cary Grant cria genialmente. Novamente, Hitchcock conta com maestria a história das agruras do homem errado, aquele que está no local errado e no momento errado. Ação, humor, suspense e grandes cenas – o ataque do avião na estrada deserta em pleno dia (o diretor queria evitar o clichê de se usar a escuridão da noite), o desfecho no Monte Rushmore, entre as caras esculpidas dos presidentes dos EUA, a simulação de sexo entre Grant e a bela Eva Marie Saint, na cena final. Não bastasse isso, a trilha sonora de Bernard Herrmann e a abertura plástica de Saul Bass são simplesmente geniais. Em sua habitual aparição, Hitch surge de forma cômica, quando as portas de um ônibus se fecham na sua cara. Um clássico que jamais perde o vigor.

TCM, 14h15. Reprise, colorido, 131 min.

VEJA TAMBÉM

A Lista de Schindler

Schindler’s List. (Eua, 1993). Dir. de Steven Spielberg, com Liam Neeson.

A história real do empresário alemão Oskar Schindler que, ao compreender a tortura nazista nos campos de prisioneiros, salvou a vida de 1.200 judeus criando um esquema para empregá-los em sua fábrica.

TC Cult, 12h15. Reprise, P&B., 215 Min.

Última Parada – 174

Nome Original. (Brasil, 2008). Dir. de Bruno Barreto, com Michel Gomes, Cris Vianna, Marcelo Mello.

Baseado em fatos reais. Em 2000, Sandro do Nascimento, sobrevivente da chacina da Candelária, sequestra um ônibus no Rio, mantendo mulher sob a mira do seu revólver.

Canal Brasil, 15h30. Reprise, colorido, 110 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

Melhores Amigos

Jake se muda de casa e, no novo bairro, faz uma grande amizade com Tony. No entanto, ao mesmo tempo, as suas famílias começam a travar uma intensa discussão. Delicado drama familiar.

Itunes, 2017, 85 min.

AÇÃO

Profissão de Risco

Johnny Depp é George, um traficante de cocaína que surge do nada e se torna um dos maiores chefes do tráfico nos EUA.

Netflix, 2001, 123 min.

FANTASIA

Os Irmãos Grimm

Os Grimm são charlatões que fingem proteger cidades de criaturas mágicas. Esta vida, porém, se volta contra os dois quando um dos povoados está realmente amaldiçoado.

Telecine Play, 2005, 112 min

Matheus Mans

DVD

O VENDEDOR DE SONHOS

Direção: Jayme Monjardim Elenco: Dan Stulbach

Psicólogo decepcionado com a vida tenta o suicídio, mas é impedido por um homem desconhecido, um mendigo, o “Mestre”. Uma amizade peculiar surge entre os dois, e logo a dupla passa a tentar salvar pessoas ao apresentarem um novo caminho para se viver.

Crianças

ANIMAÇÃO

Toy Story

Woody vive orgulhoso por ser o brinquedo preferido de seu dono. Quando o garoto ganha o astronauta Buzz Lightyear, brinquedo mais moderno, Woody se vê ameaçado.

TC Fun, 20h25. Reprise, colorido, 90 min.