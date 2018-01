Filmes

A Hora da Estrela

(Brasil, 1985). Dir. de Suzana Amaral, dom Marcélia Cartaxo, José Dumont, Tamara Taxman.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A estreia tardia de Suzana Amaral (estava com mais de 50 anos na época) no longa que consagrou Marcélia Cartaxo como melhor atriz nos Festivais de Brasília e de Berlim. Adaptação do último romance escrito pela grande autora Clarice Lispector sobre Macabéa, a imigrante nordestina que leva vida solitária em São Paulo. Marcélia impressiona com sua naturalidade, a ponto de o papel assombrar profundamente sua carreira. Destaque ainda para a presença sempre elogiável de José Dumont. Macabéa, uma das mais emblemáticas criações da grande escritora, foi a primeira de uma série de personagens da cineasta cujas pequenas vidas são carregadas de dor, e silêncio. Anos depois, Suzana reencontrou esse clima pungente em Uma Vida em Segredo, delicada adaptação do livro de Autran Dourado, com outra interpretação, agora de Sabrina Greve.

Canal Brasil, 10h15. Reprise, colorido, 96 min.

VEJA TAMBÉM

Joy – O Nome do Sucesso

Joy. (Eua, 2015). Dir. de David O. Russell, com Jennifer Lawrence, Bradley Cooper

Desde criança, Joy inventava coisas. Adulta, ela lida com o fato de ser mãe divorciada e lidar com sua família disfuncional. Ao criar um esfregão autolimpante, ela vislumbra o sucesso que a nova invenção proporciona.

Telecine Premium, 13h15. Reprise, colorido, 130 min.

Salt

(Eua, 2010). Dir. de Phillip Noyce, com Angelina Jolie, Liev Schreiber.

Agente da CIA é colocada à prova ao ser acusada por desertor russo de ser espiã infiltrada. Para provar sua inocência, ela foge e usa suas habilidades para proteger sua vida e a de seu marido.

TNT, 15h28. Reprise, colorido, 115 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

Lion

Um indiano separado da mãe quando pequeno, e adotado por um casal australiano, volta para a sua terra natal decidido a reencontrar sua família.

Netflix, 2016, 118 min.

ANIMAÇÃO

O Lorax – Em Busca da Trúfula Perdida

Divertida animação, acompanha a história de um rapaz que conhece Lorax, criatura estranha e mal-humorada. Bom para crianças e adultos.

Telecine play, 2012, 86 min.

DRAMA

O Benfeitor

Na tentativa de reviver seu passado, um rico e excêntrico filantropo, vivido por Richard Gere, acaba interferindo na vida de recém-casados. Com Dakota Fanning também no elenco.

Itunes, 2016, 96 min

Matheus Mans

DVD

MULHER MARAVILHA

Dir.: Lauren Montgomery

Os cinemas recebem a partir desta quinta, 1.º, a nova versão da aventura da mulher cuja origem remonta às guerreiras amazonas. Nessa animação, as batalhas chegam aos Estados Unidos, onde a Princesa Diana luta contra Ares, o deus da guerra e da destruição.

Crianças

COMÉDIA

Os Muppets na Ilha do Tesouro

Filme de aventura, estrelado pelos famosos personagens do programa de TV. Aqui, eles acompanham um jovem, que recebe o mapa de um tesouro.

TCM, 11h55. Reprise, colorido, 100 min.