Rua Cloverfield, 10

10 Cloverfield Lane. (Eua, 2016). Dir. De Dan Trachtenberg, Com Mary Elizabeth Winstead, John Goodman.

Michelle sofre um acidente de carro e acorda no porão de um homem que alega ter salvo sua vida de um ataque químico que destruiu o planeta. Sem acreditar na história, ela tenta se libertar, mas as atitudes de Howard fazem com que ela se questione sobre o que ocorreu lá fora. O que parece ser uma certeza logo se transforma em dúvida, o que torna esse suspense um produto acima da média. John Goodman, ótimo ator como de hábito, vive Howard que, inicialmente com atitudes paranoicas, logo deixa o espectador na dúvida: teria mesmo a Terra sido invadida por alienígenas? Seria a casa dele um refúgio de fato e não obra de um psicopata? A construção do suspense é o grande trunfo desse filme, espécie de continuação de Cloverfield, filme de J.J. Abrams, que vem se tornando o papa dos longas de ficção científica e de suspense.

Telecine Premium, 14H05. Reprise, Colorido, 115 min.

Corra que a Polícia Vem Aí!

The Naked Gun. (Eua, 1988). Dir. De David Zucker, Com Leslie Nielsen

Tenente descobre um plano para assassinar a rainha da Inglaterra durante a visita dela a Los Angeles. Mote apenas para uma comédia escrachada, que une cenas cômicas em um fio de história. Mas garante a diversão.

TCM, 22H. Reprise, Colorido, 85 min.

Coração Selvagem

Wild At Heart. (Eua, 1990). Dir. De David Lynch, Com Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe.

Ex-presidiário foge para Califórnia junto com a amante, escapando da mãe obsessiva, que não aprova a relação. Como é David Lynch, o filme está repleto de gente bizarra.

TCM, 23H55. Reprise, Colorido, 126 min.

Streaming

ANIMAÇÃO

Em Busca do Vale Encantado

Um pequeno brontossauro perde os pais em um terremoto e, para sobreviver, se une a outros dinossauros órfãos. Clássica da animação dos anos 1980.

NETFLIX, 1988, 68 min.

AÇÃO

John Wick: Um Novo Dia Para Matar

Sequência da nova franquia de Keanu Reeves, Um Novo Dia Para Matar mostra Wick após a vingança pela morte de seu cachorro.

ITUNES, 2017, 122 min.

DRAMA

Um Brinde à Vida

Acompanha a vida de três mulheres que sobreviveram ao Holocausto e que se reencontram para curtir as coisas boas e simples da vida.

Telecine Play, 2014, 104 min.

Matheus Mans

DVD

Quando um publicitário de Nova York é acometido por uma tragédia pessoal e se isola do mundo, seus amigos elaboram um plano para ajudá-lo antes que seja tarde demais. O drama mostra como, mesmo diante de perdas terríveis, a vida revela momentos de beleza.

Crianças

COMÉDIA

A Pantera Cor-de-rosa

O primeiro filme estrelado por Peter Sellers, engraçadíssimo como o inspetor Clouseau. Aqui, ele tem de recuperar um precioso diamante chamado Pantera Cor-de-rosa. Hilariante.

Telecine Cult, 17h55. Reprise, P&B., 125 min.