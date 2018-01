Filmes na TV

O Guia do Mochileiro das Galáxias

The Hitchhiker’s Guide To The Galaxy. (Eua, 2005). Dir. de Garth Jennings, com Martin Freeman, Yasiin Bey.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O desafio de levar literatura para as telas do cinema sempre seduziu os cineastas, mas a maioria nunca apostou que O Guia do Mochileiro das Galáxias pudesse cumprir esse caminho. Escrita pelo inglês Douglas Adams durante os anos 1970, a história nonsense sobre um rapaz que é levado para uma carona interestelar segundos antes de seu planeta, a Terra, ser extinto por extraterrestres burocratas, parecia intransponível. O diretor Garth Jennings, porém, nadou contra a maré e o resultado ficou muito engraçado. Parte da crítica considerou que o filme já nasceu velho, não sustentando sua crítica ao sistema que impõe uma forma burocrática de se viver. Também não perdoou suas piadas ao estilo Monty Python. OK, gosto não se discute, mas o avanço tecnológico do cinema permitiu dar vida à implacável sátira de Adams, essa sim, ainda moderna.

Telecine Fun, 16H25. Reprise, Colorido, 120 min.

VEJA TAMBÉM

Penetras Bons de Bico

Wedding Crashers. (Eua, 2005). Dir. de Davi Dobkin, com Owen Wilson.

Os advogados especializados em divórcio John Beckwith e Jeremy Grey são sócios e amigos de longa data que compartilham um passatempo curioso: eles adoram ir a casamentos sem serem convidados.

TNT, 16H40. Reprise, Colorido, 133 min.

Cinderela em Paris

Funny Face. (Eua, 1957). Dir. de Stanley Donen, com Audrey Hepburn, Fred Astaire, Kay Thompson.

Depois de muita busca, fotógrafo encontra sua modelo perfeita: uma jovem tímida e linda. Ela é levada a Paris para brilhar e deixar o rival do fotógrafo morrendo de inveja.

Paramount, 11H45. Reprise, Colorido, 120 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

AÇÃO

Mad Max – Estrada da Fúria

Max é capturado por grupo de mulheres fugindo do tirano Immortan Joe em deserto australiano. Com Tom Hardy e Charlize Theron, filme ganhou seis prêmios no Oscar.

HBO GO, 2015, 120 min.

COMÉDIA

Sim Senhor

Depois de um divórcio difícil, um bancário dedicado cai na conversa de um guru e começa a aceitar, durante um ano, tudo o que lhe oferecem.

NETFLIX, 2008, 104 min.

FANTASIA

Warcraft

Adaptação do game de mesmo nome, Warcraft mostra a chegada dos guerreiros Orc na terra de Azeroth para destruir os seres humanos.

Telecine Play, 2016, 118 min.

Matheus Mans

DVD

Humilde chefe de escoteiros do interior é convidado a se tornar senador dos EUA. Lá, conhece uma bela mulher, que vai ajudá-lo pelos caminhos do Senado. Com o tempo, ele verá como a política é suja e como a maioria dos chefes de Estado está afundada nessa lama.

Crianças

ANIMAÇÃO

A Era do Gelo: O Big Bang

Depois que o esquilo Scrat provoca acidente espacial em sua perseguição pela noz, enorme meteoro entra em rota de colisão com a Terra, ameaçando o lar de Manny, Diego, Sid e cia.

Telecine Premium, 16H. Reprise, Colorido, 105 min.