Filmes na TV

Cantando na Chuva

Singin’ In The Rain. (Eua, 1952). Dir. De Stanley Donen E Gene Kelly, Com Gene Kelly, Debbie Reynolds, Donald O’connor.

Dois amigos, artistas de musicais em teatro, chegam a Hollywood na década de 20. Os dois conseguem empregos nos estúdios Imperial e um deles se transforma em ídolo do cinema mudo. Sua parceira nos filmes é uma atriz bonita, que se apaixona por ele. O problema surge quando o estúdio decide realizar seu primeiro longa falado e se descobre que a voz da atriz é sofrível. É a chance para o ator transformar em estrela sua amada, uma jovem e talentosa cantora e dançarina. Se não bastasse a história ser muito boa, os números musicais são simplesmente imperdíveis, a começar, claro, o que dá título ao filme. Repare também como Donald O’Connor, apesar de não ter pinta de galã, era um excelente dançarino e um comediante de primeira. Antídoto para o mau humor, um filme para se ver sempre. Claudia Raia e Jarbas Homem de Melo preparam a versão teatral.

TCM, 9h. Reprise, Colorido, 120 min.

VEJA TAMBÉM

Ave, César

Hail, César! (Eua, 2016). Dir. De Ethan E Joel Cohen, Com George Clooney.

Nos anos 1950, astro da superprodução Hail, Caesar! é sequestrado no meio das filmagens por uma organização de atores comunistas. Adorável sátira à Hollywood dos anos 1950, com elenco impecável.

Telecine Premium, 13h45. Reprise, Colorido., 115 min.

Django Livre

Django Unchained. (Eua, 2012). Dir. de Quentin Tarantino, com Leonardo Di Caprio, Christoph Waltz.

Django viveu como escravo, mas sua vida mudou quando foi comprado por um caçador de recompensas alemão, que roda o oeste norte-americano com o disfarce de dentista.

TNT, 21h30. Reprise, Colorido, 183 min.

Streaming

COMÉDIA

Uma Babá Quase Perfeita

Robin Williams acaba de terminar um casamento e, por isso, fica longe dos filhos. No entanto, numa tentativa desesperada de ficar perto deles, acaba fingindo que é a babá Doubtfire. Clássico dos anos 1990.

Telecine Play, 1993, 123 mni.

ANIMAÇÃO

Divertida Mente

Bela animação, mostra a relação entre as emoções de uma garotinha no interior de sua mente. Para crianças e adultos.

Google Play, 2015, 94 min.

AÇÃO

Mundo Cão

Santana trabalha recolhendo cães. Tudo vai bem até que o dono de um cachorro, bravo pelo sacrifício de seu animal, resolve se vingar do funcionário.

Netflix, 2016, 100 min.

Matheus Mans

DVD

Dois padres jesuítas são enviados ao Japão do século 18 à procura do seu mentor desaparecido. Com o país fechado ao mundo exterior, e o catolicismo proibido, eles enfrentarão perseguição e violência em uma jornada de resgates e descobertas espirituais.

Crianças

ANIMAÇÃO

Universidade Monstros

Desde criança, Mike Wazowski sonha em se tornar um assustador profissional na Monstros S.A., empresa responsável por gerar energia elétrica a partir de gritos de crianças.

TNT, 14h58. Reprise, Colorido, 118 min.