Filmes na TV

O Bebê de Rosemary

Rosemary’s Baby. (Eua, 1968). Dir. de Roman Polanski, com Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Recém-casados mudam-se para um apartamento em Nova York, onde são assediados por solícitos e estranhos vizinhos. Quando ela engravida, começa a ter estranhas alucinações e vê o marido envolver-se com os vizinhos em uma seita de bruxas que deseja que ela dê à luz o filho do Diabo. Baseado no livro A Semente do Mal, de Ira Levin, o filme foi escolhido como um dos mais assustadores de todos os tempos pela revista Entertainment Weekly. E, de fato, provoca frios na espinha com o insuportável clima crescente de tensão, temperado com flashes arrepiantes da imagem do demo. O segredo do medo está justamente aí, na sugestão: muitas cenas são apavorantes sem que nada explícito seja mostrado ao espectador. Trata-se de um poema cinematograficamente tenebroso. Ruth Gordon, que se notabilizou como grande roteirista, ganhou Oscar de coadjuvante.

Telecine Cult, 22H. Reprise, Colorido, 145 min.

VEJA TAMBÉM

O Exterminador do Futuro 2

Terminator Ii. (Eua, 1986). Dir. de James Cameron, com Arnold Schwarzenegger.

Androide vem do futuro para matar garoto que, anos depois, vai liderar revolução. Para protegê-lo, outro androide também viaja no tempo, provocando uma grande perseguição. Os efeitos continuam ótimos.

TCM, 18H05. Reprise, Colorido, 134 min.

Amnésia

Memento. (Eua, 2000). Dir. de Christopher Nolan, com Guy Pearce, Joe Pantoliano, Carrie-Anne Moss.

Homem tem perda de memória recente, impedindo-o de guardar novos fatos. Através de anotações e tatuagens pelo seu corpo, ele tenta encontrar quem matou sua mulher.

Telecine Cult, 19H50. Reprise, Colorido, 125 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

O Fabuloso Destino de Amélie Poulain

Amélie é uma jovem francesa que encontra uma caixinha dentro de seu novo apartamento e passa a buscar seu dono. Esta busca, então, acaba mudando sua vida. Clássico francês.

Telecine Play, 2001, 120 min.

AÇÃO

Águas Rasas

Uma jovem decide surfar em uma praia isolada. O que parecia ser um momento de relaxamento, porém, acaba se tornando um pesadelo quando ela é atacada por um tubarão.

HBO GO, 2016, 86 min.

SUSPENSE

Reféns

Nicolas Cage e Nicole Kidman são raptados por criminosos violentos após invadirem a residência do casal.

NETFLIX, 2011, 90 min.

Matheus Mans

DVD

Nos anos 1960, mulheres afro-americanas, que trabalham na Nasa, derrubam barreiras raciais e de gênero ao participar ativamente do lançamento do astronauta John Glenn ao espaço, uma conquista que virou o jogo da corrida espacial entre os EUA e a União Soviética.

Crianças

ANIMAÇÃO

Toy Story 3

Andy vai para a faculdade e, na mudança, seus brinquedos são doados a uma creche. Woody, Buzz e seus amigos encaram um novo mundo apresentado pelo urso de pelúcia Lotso.

Telecine Fun, 18H10. Reprise, Colorido, 115 min.