Filmes na TV

Ilha do Medo

Shutter Island. (Eua, 2010). Dir. de Martin Scorsese, com Leonardo Di Caprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley.

Em 1954, o agente federal Teddy Daniels vai para um hospital psiquiátrico em Shutter Island para investigar o desaparecimento de uma paciente. Porém, na ilha, nem tudo é o que parece, e ele terá que enfrentar intrigas e seus próprios medos para tentar sair de lá. Inspirado no livro Paciente 67, de Dennis Lehane, o filme explora com precisão essa confusão mental do personagem principal – a ponto de o espectador, se ficar muito envolvido com Di Caprio, acreditar que o mundo inteiro conspira contra ele. É preciso muita atenção com a revelação dos fatos, especialmente quando se conhece detalhes sobre a história da morte da mulher de Teddy e os motivos que o incentivaram a aceitar um caso em uma ilha tão distante e assombrosa. O suspense ganha fôlego graças à interpretação de Leonardo Di Caprio, que reforçava a parceria com Martin Scorsese.

Telecine Cult, 11H35. Reprise, Colorido, 145 min.

VEJA TAMBÉM

Disque M Para Matar

Dial M For Murder. (Eua, 1954). Dir. de Alfred Hitchcock, com Grace Kelly.

Para herdar fortuna da esposa, marido decide assassiná-la. E chantageia um velho colega para fazer o trabalho. Mas ele não imaginava que a mulher reagiria e mataria seu agressor. Suspense de primeira linha.

TCM, 14H21. Reprise, Colorido, 106 min.

Soldado Universal

Universal Soldier. (Eua, 1992). Dir. de Roland Emmerich, com Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme.

Dois soldados lutam durante um massacre. 23 anos mais tarde são trazidos de volta pelo governo, com a missão de fazerem parte de unidade de elite antiterrorista.

TCM, 22H. Reprise, Colorido, 101 min.

Streaming

GUERRA

War Machine

Filme original da Netflix e com Brad Pitt no elenco, acompanha a história de um general que comanda um poderoso exército, mas que sofre de extrema vaidade.

Netflix, 2017, 122 min.

DRAMA

Tudo sobre minha mãe

O filho de Manuela morre atropelado, sem saber quem é o pai. Ela, triste com a situação, sai à procura do pai do garoto.

Telecine Play, 1999, 101 min.

NACIONAL

O Vendedor de Sonhos

Baseado no livro de Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos conta a história de um homem prestes a se matar. Neste momento, porém, um estranho aparece e tenta convencê-lo a viver.

Google Play, 2016, 96 min.

DVD

Após a trágica morte da jovem filha, casal resolve se mudar para Veneza esperando esquecer de tudo o que aconteceu. Mas, eles são aterrorizados por uma série de misteriosos eventos e se encontram cercados por terríveis lembranças da morte. Grande suspense.

Crianças

ANIMAÇÃO

Nem que a Vaca Tussa

Quando uma fazenda recebe ordem de despejo, seus animais tentam pagar a hipoteca. Para isso, planejam capturar um perigoso ladrão de gado e pegar a recompensa.

Telecine Fun, 16H40. Reprise, Colorido, 85 min.