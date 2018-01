Sunset Boulevard. (Eua, 1950). Dir. de Billy Wilder, com Gloria Swanson, William Holden, Erich Von Stroheim.

Morto, rapaz conta a história que o levou ao fim trágico – seu corpo é encontrado boiando numa piscina. Clássico inconteste, com Gloria Swanson soberba como Norma Desmond, atriz do cinema mudo que vive de suas lembranças. Ela contrata jovem (que depois aparecerá boiando) que está em apuros para ser seu secretário e escrever o roteiro do filme que vai marcar seu retorno. Cenas maravilhosas, como a visita da atriz a um set de Cecil B. Mille; o mordomo vivido por Erich Von Stroheim, grande cineasta do cinema mudo; e o retumbante final, quando a personagem de Gloria já revela toda sua loucura em busca da fama. Na sua fase noir, Wilder fez o filme que é até hoje reputado como o melhor (e mais virulento) sobre os bastidores de Hollywood. Inovou também com a narrativa comandada por um homem já morto. Clássico insuperável.

Telecine Cult, 15H20. Reprise, P&B., 120 min.

Top Gun – Ases Indomáveis

Top Gun. (Eua, 1986). Dir. de Tony Scott, com Tom Cruiser, Kelly Mcgillis.

Pilotos da aeronáutica americana disputam competição para ver quem é o melhor e conquista a moça mais charmosa. Elenco jovem, que logo estouraria nas bilheterias, como Tom Cruiser e Val Kilmer.

TCM, 22H. Reprise, Colorido, 107 min.

Corra Lola, Corra

Run Lola Run. (Alemanha, 1999). Dir. de Tom Tykwer, com Franka Potente, Nina Petri, Herbert Knaup.

Lola tem apenas vinte minutos para salvar um rapaz da fúria de um criminoso, depois de ele ter perdido um grande quantia em dinheiro, que pertencia a seu chefe.

TCM, 9H. Reprise, Colorido, 81 min.

