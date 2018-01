Filmes na TV

Quanto Mais Quente Melhor

Some Like It Hot. (Eua, 1959). Dir. De Billy Wilder, Com Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon.

O anedotário do cinema está recheado de histórias como a dos atrasos e das dificuldades impostas por Marilyn Monroe à filmagem de Quanto Mais Quente Melhor: o diretor Billy Wilder chegou a ser obrigado a fazer 80 tomadas de uma mesma cena. Mesmo assim, ele era um de seus ferrenhos defensores: “Se eu quisesse alguém que chegasse sempre na hora e soubesse as falas, eu teria escolhido uma tia velha de Viena. Ela se levanta às 5 horas e nunca tem falhas de memória. Mas quem iria querer vê-la na tela?”. Quanto Mais Quente Melhor é, disparado, uma das melhores comédias da história. Para fugir da Máfia, dois músicos se passam por mulheres para integrar uma banda feminina. Tony Curtis e Jack Lemmon vivem os músicos que, logicamente, acabam se apaixonando por uma das moças da banda, Marilyn Monroe. Simplesmente genial.

Telecine Cult, 9H40. Reprise, P&B., 130 min

Gladiador

Gladiator. (Eua, 2000). Dir. De Ridley Scott, Com Russell Crowe.

General Maximus é designado a assumir o poder de Roma. Com inveja por ter sido desprezado pelo pai, Commodus ordena a execução de Maximus. Ele escapa da morte, torna-se gladiador e busca a vingança.

TCM, 22H. REPRISE, COLORIDO, 151 MIN.

Menino 23 – Infâncias

Perdidas no Brasil

(Brasil, 2016). Dir. De Belisário Franca.

Documentário sobre meninos que, nos anos 1930, foram levados de um orfanato para fazenda no interior paulista, onde trabalhavam como escravos e eram identificados por números.

Canal Brasil, 13H30. Inédito, 79 min.

Streaming

BIOGRAFIA

O Mago das Mentiras

Filme original da HBO com Robert de Niro, conta a história do consultor financeiro Bernie Madoff, preso em 2008 após cometer a maior fraude financeira da história.

HBO GO, 2017, 132 min.

ANIMAÇÃO

Blame

Em uma cidade controlada por máquinas, surge um misterioso sobrevivente lutando para evitar a extinção dos humanos. Anime original da Netflix.

NETFLIX, 2017, 106 min.

DRAMA

Fátima

Uma imigrante argelina cria sozinha as duas filhas na França. O fato de ela não dominar a língua francesa, porém, acaba dificultando sua comunicação com as filhas

ITUNES, 2015, 80 min

Matheus Mans

DVD

A história de três personagens: ex-fazendeiro que se torna gerente de uma empresa que passa por um período de corte de funcionários; atriz talentosa envolvida com um homem casado que conheceu em um dos seus espetáculos e escritor e político em ascensão.

Crianças

ANIMAÇÃO

Procurando Nemo

Nemo é um pequeno peixe-palhaço, que é levado para um aquário. Decidido a encontrá-lo, seu tímido pai sai em sua busca, tendo como parceira a ingênua Dory. Já um clássico.

Telecine Pipoca, 16H. Reprise, Colorido, 115 min.