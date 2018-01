Filmes na TV

Tudo Sobre Minha Mãe

Todo Sobre Mi Madre. (Espanha, 1999). Dir. de Pedro Almodóvar, com Cecilia Roth, Penélope Cruz, Marisa Paredes.

No dia de seu aniversário, Esteban ganha de presente da mãe, Manuela, um ingresso para a nova montagem da peça Um Bonde Chamado Desejo, estrelada por uma veterana atriz, Huma Rojo. Após o espetáculo, ao tentar pegar um autógrafo de Huma, Esteban é atropelado e morre. A dor da mãe pela perda do filho impulsiona o filme a um caminho inesperado, o que torna esse trabalho memorável e certamente um dos melhores filmes de Almodóvar. Passada a fase inicial, contestatória, escandalosa e, por isso mesmo, maravilhosa, o cineasta espanhol atingiu o ápice de seu estilo com Carne Trêmula e esse Tudo Sobre Minha Mãe. Há um fascínio permanente pela mulher no cinema de Almodóvar. Não é por acaso que ela está no título de seu primeiro grande sucesso internacional, Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos. E, por isso, sempre cercado de grandes atrizes.

Telecine Cult, 13H35. Reprise, Colorido, 115 min

Donnie Brasco

(Eua, 1997). Dir. de Mike Newell, com Al Pacino, Johnny Depp, Anne Heche

Nos anos 70, policial usa o nome de Donnie Brasco para infiltrar-se entre mafiosos. Um criminoso mais velho o toma sob sua tutela, ensinando-lhe os caminhos do crime. Mas ele coloca sua vida pessoal em xeque.

TCM, 22H. Reprise, Colorido, 131 min.

O Franco Atirador

The Deer Hunter. (Eua, 1978). Dir. de Michael Cimino, com Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage.

Três amigos inseparáveis que trabalham em uma fábrica de aço na Pensilvânia são recrutados para combater no Vietnã. Lá, testemunham incontáveis cenas de horror.

TCM, 15H. Reprise, Colorido, 180 min.

Streaming

SÉRIE

The Keepers

Série documental, examina o homicídio, ocorrido há várias décadas, da freira Catherine Cesnik e as suspeitas que recaem sobre um padre acusado de abuso sexual.

NETFLIX, 2017, 60 min.

COMÉDIA

Vizinhos

Mac e Kelly acabam de mudar para um bairro tranquilo após terem um filho. Só que são forçados a viver ao lado de uma república de estudantes, que acabam com a paz da vizinhança.

Telecine Play, 2014, 94 min.

AÇÃO

Terremoto: A Falha de San Andreas

Dwayne Johnson é um piloto de resgate que luta para salvar San Francisco, nos EUA, de uma catástrofe natural.

HBO GO, 2015, 114 min

Épico deslumbrante sobre o lendário “rei louco” da Baviera, famoso por construir os castelos mais lindos da Europa e por ter sido o mecenas do compositor Richard Wagner. Como de hábito, Visconti revela-se um grande recriador de cenas deslumbrantes.

Crianças

AVENTURA

Star Wars: O Despertar da Força

A queda de Darth Vader e do Império levou ao surgimento de uma nova força sombria. Um prato cheio para fãs.

Telecine Premium, 11H55. Reprise, Colorido, 150 min.