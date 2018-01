Filmes na TV

Drácula de Bram Stoker

Bram Stoker’s Dracula. (Eua, 1992). Dir. De Francis Ford Coppola, Com Gary Oldman, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Winona Ryder, Monica Bellucci.

Guerreiro do século 15 transforma-se em vampiro e sobrevive ao longo dos tempos para vingar a morte da mulher amada. O Drácula de Coppola conta a história do empalador Vlad, que inicia o mito. Séculos mais tarde, ele ressurge em Londres como um aristocrata sofisticado, interpretado por Gary Oldman sem seus exageros habituais. Trata-se do próprio Vlad, que vem buscar a reencarnação da mulher que ama. Atrás dele, está o professor Van Helsing, vivido por Anthony Hopkins. Coppola não se interessou em contar apenas uma história de terror, transformando-a em uma ópera, em que os passos dos personagens são acompanhados por um mórbido romantismo, que a música de Wojchech Kilar apenas acentua. O resultado é maravilhosamente exagerado e carregado de sensualidade.

TCM, 22H. Reprise, Colorido, 145 min

Jake Grandão

Big Jake. (Eua, 1971). Dir. De George Sherman, Com John Wayne, Richard Boone, Maureen O’hara

Após 18 anos longe de casa, Jake (John Wayne), que vive um xerife da velha guarda, retorna para enfrentar o terrível sequestro de seu neto, por um grupo de bandidos.

Telecine Cult, 20H. Reprise, Colorido, 120 min

A Lagoa Azul

The Blue Lagoon. (Eua, 1980). Dir. De Randal Kleiser, Com Broke Shields, Christopher Atkins.

Duas crianças e um cozinheiro de navio sobrevivem a um naufrágio e encontram segurança numa idílica ilha tropical. Com a morte repentina do cozinheiro, o garoto e a menina ficam sozinhos.

TCM, 14H33. Reprise, Colorido, 110 min.

Streaming

DRAMA

Moonlight

Vencedor do Oscar de 2017, acompanha a jornada de um rapaz da periferia dos Estados Unidos e que tenta escapar do caminho das drogas e da criminalidade.

ITUNES, 2017, 110 min.

COMÉDIA

Chronically Metropolitan

Um jovem escritor volta a Nova York com bloqueio criativo, esperando restabelecer contato com a ex-namorada e com os pais boêmios.

NETFLIX, 2016, 85 min.

AÇÃO

A Assassina

Uma assassina profissional é orientada a matar um político. A partir daí, ela precisará escolher entre continuar na “Ordem dos Assassinos” ou sacrificar o homem que ama.

Google Play, 2016, 105 min.

Matheus Mans

DVD

Belo drama tragicômico de Neil Jordan, inspirado na obra de Patrick McCabe. Em uma pequena comunidade rural irlandesa, nos anos 1960, o mundo é visto por meio dos olhos de um garoto de 12 anos: o pai alcoólatra, a mãe que perde a razão, o amigo das brincadeiras.

Crianças

ANIMAÇÃO

Gravity Falls

Dipper e Mabel são dois irmãos gêmeos que vão passar o verão com seu velho tio Stan, em Gravity Falls. Por lá, terão de cuidar do The Mystery Shack, uma atração turística.

Disney Channel, 07h30. 30 min.