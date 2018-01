Filmes na TV

Mary Poppins

(Eua, 1964). Dir. de Robert Stevenson, com Julie Andrews, Dick Van Dike.

Um dos filmes mais famosos de toda a história da Disney. É uma adaptação do livro de P.I. Travers sobre a governanta especial de família rica que vive em Londres, por volta de 1910. Com poderes mágicos, ela consegue realizar desejos de crianças endemoniadas, como voar em guarda-chuva. Programa típico para família, que inspirou um musical não menos famoso (e várias vezes prometido para o Brasil) e um Oscar para Julie Andrews. Ela, aliás, manteve uma relação de amor e ódio com a estatueta dourada – durante muitos anos, Julie mantinha o Oscar escondido em seu porão. Ela acreditava que a Academia tinha lhe dado o prêmio como consolação por não ter repetido na tela grande o papel que a consagrara na Broadway – a de Elisa, de My Fair Lady, representado por Audrey Hepburn, que nem cantava. Levou tempo para perceber que o prêmio era merecido.

TCM, 15H05. Reprise, Colorido, 140 min.

O Resgate do Soldado Ryan

Saving Private Ryan. (Eua, 1998). Dir. de Steven Spielberg, Com Tom Hanks.

Ao desembarcar na Normandia, em 6 de junho de 1944, capitão recebe a missão de comandar um grupo do segundo batalhão para o resgate de um soldado, caçula de quatro irmãos, dentre os quais três morreram em combate.

Telecine Touch, 22H. Reprise, Colorido., 180 min

Divertida Mente

Inside Out. (Eua, 2015). Dir. De Pete Docter E Ronnie Del Carmen.

Animação sobre menina de 11 anos, cuja rotina muda quando os pais decidem viver em São Francisco. Dentro do cérebro dela, convivem várias emoções diferentes, como a Alegria, o Medo e a Raiva.

Telecine Fun, 18H10. Reprise, Colorido, 110 min.

Streaming

DOCUMENTÁRIO

Laerte-se

A cartunista Laerte mostra o seu cotidiano e aspectos de sua vida, refletindo sobre a longa trajetória de sua autoaceitação como mulher.

NETFLIX, 2017, 100 min.

DRAMA

Loving

Um casamento inter-racial, em 1958, é duramente condenado pelos vizinhos e amigos e, até mesmo, pela justiça norte-americana. Emociona.

ITUNES, 2017, 123 min.

AÇÃO

Operação Mekong

Dois navios comerciais chineses são emboscados enquanto viajam pelo Rio Mekong, uma região de produção de drogas. Ótimo filme de ação oriental, com trama energética para os fãs do gênero.

VIVO PLAY, 2017, 123 min.

DVD

Durante viagem de rotina no espaço, dois passageiros são despertados 90 anos antes do tempo programado, por causa de um mau funcionamento de suas cabines. A paz é ameaçada quando descobrem que a nave corre risco e que são os únicos capazes de salvar os colegas.

Crianças

FANTASIA

A Fantástica Fábrica de Chocolate

Personagens excêntricos (a começar pelo vivido por Gene Wilder) marcam essa fábula ambientada em uma fábrica de chocolate onde os bons têm vez.

TCM, 17h24. Reprise, Colorido, 100 min.