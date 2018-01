Filmes na TV

Que Horas Ela Volta?

(Brasil, 2015). Dir. de Anna Muylaert, com Regina Casé, Camila Márdila, Karina Teles, Lourenço Mutarelli.

Empregada que se mudou de Pernambuco para São Paulo, onde trabalha em casa de família rica, recebe, anos depois, a filha, que vem prestar vestibular. A moça logo percebe o esquema serviçal em que vive a mãe e passa a contestá-lo. O filme de Anna Muylaert tomou conta do noticiário em 2016, principalmente quando foi escolhido para representar o Brasil no Oscar e foi premiado em Sundance. Um merecido reconhecimento, pois Muylaert reforça uma tendência iniciada anos antes por O Som ao Redor, de Kleber Mendonça, de retratar o Brasil depois da ascensão das classes C e D. Isso permitiu que se reorganizasse o discurso sobre a composição da classe média nacional. A figura da filha da empregada, por exemplo, representa essa nova segmentação. Além disso, o filme é muito bem interpretado, especialmente por Regina Casé, radiante.

Telecine Cult, 17H25. Reprise, Colorido, 130 min.

Bugsy

Bugsy. (Eua, 1991). Dir. de Barry Levinson, com Warren Beatty, Annette Bening.

Gângster deixa a família para expandir os negócios mafiosos em Los Angeles. Lá, ele se apaixona pelo cinema e por Virginia Hill. Quando viaja a um casebre de jogo no deserto chamado Las Vegas, ele tem uma grande ideia.

TCM, 22H. Reprise, Colorido, 136 min.

O Lado Bom da Vida

Silver Linings Playbook. (Eua, 2012). Dir. de David O. Russell, com Bradley Cooper, Jennifer Lawrence.

Rapaz que vive com os pais depois de temporada na cadeia tenta reconquistar a esposa, até conhecer garota problemática, que se oferece para ajudar. Divertido.

Telecine Touch, 13H30. Reprise, Colorido, 130 min.

Streaming

DRAMA

O Jogo da Imitação

Durante a Segunda Guerra Mundial, um matemático lidera uma equipe de analistas de criptografia para decifrar o famoso código alemão Enigma. Enquanto isso, ele é investigado por ser homossexual.

NETFLIX, 2014, 114 min.

AÇÃO

Michael Kohlhaas

Vítima de uma decisão arbitrária da nobreza, o vendedor de cavalos Michael inicia uma guerra por justiça no século XVI.

Google Play, 2014, 121 min.

COMÉDIA

A Parte dos Anjos

Comédia britânica, acompanha um grupo de jovens problemáticos que descobrem uma única oportunidade de mudar suas vidas.

ITUNES, 2013, 101 min.

DVD

A série completa, formada por seis discos, da saga do lutador Rocky Balboa. O primeiro filme, Rocky – Um Lutador, levou um surpreendente Oscar de melhor produção do ano, em 1976. E, comparado ao restante, é realmente o melhor da série. Para fãs de boxe.

Crianças

ANIMAÇÃO

Kung Fu Panda 3

Desta vez, Mestre Shifu quer fazer com que Po aprenda a técnica de dominação do Chi. Mas o atrapalhado panda acaba se desconcentrando com a chegada do pai de sangue.

Telecine Premium, 17H25. Colorido, 100 min.