Filmes na TV

Uma Lição de Amor

I Am Sam. (Eua, 2001). Dir. De Jessie Nelson, Com Sean Penn, Michelle Pfeiffer.

Sean Penn é o caso raro de ator que se aperfeiçoa como artista à medida que acumula trabalho. Mais conhecido como o jovem brigão que namorava Madonna no início da carreira, hoje suas interpretações são essenciais para a qualidade de determinados filmes. Aqui, ele interpreta um homem com idade mental de 7 anos, às voltas com uma filha pequena que teve com uma moça de rua. A trama começa quando o serviço social o considera incapaz de continuar com a educação da menina, uma vez que ela mentalmente está mais avançada. A saída está em uma ambiciosa advogada (Michelle Pfeiffer) que aceita o caso até para se redimir de sua vida estressada. Em alguns momentos, os maneirismos de Penn ultrapassam o limite. Mas não são determinantes para diminuir a ternura da relação entre pai e filha que, de quebra, é pontuada por uma trilha sonora exclusivamente com músicas dos Beatles.

TCM, 14H23. Reprise, Colorido, 131 min

VEJA TAMBÉM

Atração Fatal

Fatal Attraction. (Eua, 1987). Dir. de Adrian Lyne, com Michael Douglas, Glenn Close, Anne Archer.

Durante viagem da esposa, advogado tem rápido romance com executiva, que se mostra desequilibrada emocionalmente e decide fazer de tudo para destruir sua família.

Telecine Cult, 22h. Reprise, Colorido, 130 min.

Streaming

007 – Um Novo Dia Para Morrer

Die Another Day. (Eua, 2002). Dir. de Lee Tamahori, com Pierce Brosnan.

Após se libertar de prisão norte-coreana, James Bond volta à ação para perseguir cientista, que desenvolve arma de alta tecnologia, capaz de colocar o mundo em risco.

Telecine Action, 17h30. Reprise, Colorido, 145 min.

DRAMA

Mommy

Uma mãe viúva tenta criar seu filho adolescente, que tem déficit de atenção e hiperatividade. No meio do caminho, porém, uma misteriosa vizinha aparece na vida da família para levar esperança. Emociona.

Google Play, 2014, 138 min.

CINEMA INDIANO

Lunchbox

Após um erro nas entregas de um serviço de marmitas, um homem começa a se corresponder por meio das embalagens de comida com uma dona de casa infeliz.

ITUNES, 2014, 105 MIN.

FANTASIA

O Show de Truman

Um vendedor de seguros que descobre ser o astro, desde que nasceu, de um reality show dedicado a acompanhar sua vida.

NETFLIX, 1998, 103 min.

Matheus Mans

DVD

Em 1868, relatos sobre um monstro marinho gera temor nas companhias de navegação. Especialista em vida marinha e seu assistente são convidados pelo governo americano para uma viagem que pretende confirmar ou negar os boatos sobre o monstro. Bela diversão.

Crianças

ANIMAÇÃO

Zootopia: Essa Cidade É o Bicho

Coelha de fazenda tem um sonho: se mudar para Zootopia, onde os animais vivem em harmonia, a fim de se tornar a primeira coelha policial.

Telecine Pipoca, 8h55. Reprise, Colorido, 120 min.