Robocop – O Policial do Futuro

Robocop. (Eua, 1987). Dir. de Paul Verhoeven, com Peter Weller, Nancy Allen, Ronny Cox.

Depois de mortalmente ferido durante um cerco de marginais, policial é transformado em um misto de máquina e homem a serviço da justiça. Sua função é enfrentar uma gangue que está disposta a dominar a cidade, sob a custódia legal de um poderoso executivo. Poderoso filme policial, em que o holandês Verhoeven não apenas constrói eficientes cenas de ação como revela sua ironia, principalmente ao satirizar os comerciais de televisão. Além de momentos de fina emoção, ele não subestima as relações humanas. Verhoeven, aliás, praticamente se especializou nessa forma de contar uma história, em que a ironia caminha em paralelo com uma crítica acirrada – foi assim também em Tropas Estelares, por exemplo. Robocop ganhou uma refilmagem em 2012, com a assinatura do brasileiro José Padilha.

Telecine Cult, 18H05. Reprise, Colorido, 115 min

O Quarto de Jack

Room. (Eua, 2015). Dir. de Lenny Abrahamson, com Brie Larson, Jacob Tremblay

Jack e sua mãe, Joy, vivem em um pequeno quarto, isolados do mundo. Mantidos em cativeiro por um homem, Joy tenta proteger o filho da terrível realidade. A tensão é constante e o garoto é trunfo do filme.

Telecine Premium, 12h50. Reprise, Colorido, 130 min.

O Cavaleiro Solitário

Pale Rider. (Eua, 1985). Dir. E Interpretação de Clint Eastwood, Chris Penn

Grupo de mineiros se estabelece na Califórnia onde sofre os maus-tratos de um proprietário de terras. E recebe a visita de um desconhecido que se apresenta como predicador e se infiltra no grupo para enfrentar os agressores.

TCM, 10h42. Reprise, Colorido, 114 min.

Streaming

DRAMA

Las Acacias

Um caminhoneiro resolve dar carona para um mulher e bebê partindo de Assunção e indo até Buenos Aires. No caminho, o desconforto dos dois acabará gerando e transformando a relação entre eles.

ITUNES, 2013, 82 min.

BIOGRAFIA

Dublês do Diabo

Conta a história de um tenente obrigado a se passar por sósia do sádico Uday Hussein, filho de Saddam. Com Dominic Cooper no elenco.

Telecine Play, 2011, 106 min.

SÉRIE

Marseille

House of Cards francês, esta série mostra a vida do prefeito de Marselha, que precisará enfrentar seu antigo aliado nas próximas eleições.

NETFLIX, 2016, 41 min.

Matheus Mans

DVD

Refilmagem do clássico homônimo de 1957, dirigido por Sidney Lumet. Aqui, William Friedkin comanda a instigante história dos 12 homens que vão julgar um rapaz que esfaqueou e matou o pai. Um dos jurados, porém, não acredita que o jovem seja culpado. Instigante.

Crianças

ANIMAÇÃO

Mogli, o Menino Lobo

Menino criado por lobos na floresta sofre a ameaçadora presença do tigre Shere Kahn. Seus amigos (a pantera Baguera e o urso Balú) resolvem mandá-lo para uma tribo humana.

Telecine Fun, 13h40. Reprise, Colorido, 90 min.