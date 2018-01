Ensina-me a Viver

Harold And Maude. (Eua, 1971). Dir. de Hal Ashby,cCom Ruth Gordon, Bud Cort, Vivian Pickles.

Jovem que não vê graça nenhuma na vida simula suicídios. Com isso, espanta as pretendentes a namorada trazidas pela mãe. Nada na vida parece interessá-lo até conhecer uma senhora de 80 anos – o encontro acontece durante um enterro. É a chance de ele conhecer a alegria de viver personificada em uma senhora que não vê barreiras por conta da idade. Uma bela fábula sobre o valor da vida e de como a velhice não significa o fim. Curiosamente, o filme foi um fracasso de público em seu lançamento, alçando o status de cult com o passar do tempo. Ruth Gordon, que vive Maude, a velhinha, foi também uma grande roteirista. A trama inspirou montagens no teatro em várias partes do mundo e, no Brasil, alcançou sucesso com Glória Menezes no papel principal. Preste atenção na trilha de Cat Stevens, que tem duas canções compostas especialmente para o filme.

Telecine Cult, 12H05. Reprise, Colorido, 105 min.

VEJA TAMBÉM

Amélia

(Brasil, 2001). Dir. de Ana Carolina, com Marília Pêra, Béatrice Agenin

Em 1905, Sarah Bernhardt é influenciada por sua camareira brasileira,

Amélia, a apresentar Tosca, no Rio. No dia do desembarque, Amélia morre de febre amarela. E a atriz passa a conviver com as irmãs da camareira.

Canal Brasil, 15h15. Reprise, Colorido, 130 min.

Malévola

Maleficent. (Eua, 2014). Dir. de Robert Stromberg, com Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharito Copley.

Baseado na Bela Adormecida, conta a história da garota com chifres e asas que mantém a paz entre dois reinos diferentes, até se apaixonar por um rapaz. Jolie está ótima.

Telecine Fun, 22h. Reprise, Colorido, 105 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da Tv fechada

Streaming

DOCUMENTÁRIO

Cuidado com o Slenderman

Duas garotas matam um colega de classe em homenagem ao Slenderman, um monstro fictício da internet. A partir daí, esse documentário original da HBO analisa o comportamento das pessoas na web.

HBO GO, 2017, 114 min.

SUSPENSE

Invasão de Privacidade

Um consultor de TI lança um ataque contra um poderoso empresário, fazendo com que sua casa se transforme em uma arma tecnológica.

NETFLIX, 2016, 95 min.

DRAMA

O Mensageiro

Acompanha um jornalista que descobre documentos confidenciais sobre o governo dos EUA e a guerra contra as drogas.

Telecine Play, 2014, 107 min.

Matheus Mans

DVD

O PICOLINO

Diretor: Mark Sandrich

Elenco: Fred Astaire, Ginger Rogers

Famoso dançarino americano está em Londres, onde vai estrelar um novo show. Certa noite, ele conhece acidentalmente uma bela mulher, por quem se apaixona. É o início de um filme com brilhantes números musicais, como Top Hat e Cheek to Cheek.

Crianças

ANIMAÇÃO

Up – Altas Aventuras

Vendedor de balões de 78 anos está prestes a perder a casa em que sempre viveu com sua esposa falecida. O terreno interessa a um empresário, que deseja construir um edifício.

Telecine Fun, 20h05. Reprise, Colorido, 105 min.