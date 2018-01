Indiana Jones e a Última Cruzada

Indiana Jones And The Last Crusade. (Eua, 1989). Dir. de Steven Spielberg, com Harrison Ford, Sean Connery.

O terceiro filme da deliciosa série de aventuras parecia ser, durante muito tempo, o último, o último exemplar, mas Spielberg e o produtor George Lucas cederam aos apelos dos fãs e fizeram Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal – apesar de simpática, a aventura já revelava um falta de fôlego. Aqui, mais que as aventuras mirabolantes de Indiana, o assunto principal é a relação entre pai e filho. Indy procura seu pai, o ex-007 Sean Connery,–que o irrita ao chamá-lo constantemente de “Júnior” e que estava desaparecido enquanto procurava o Graal. Na época, a série estava no auge, garantindo muita diversão. E a participação de um atrapalhado Connery faz toda a diferença. Perceba, logo no início do filme, a belíssima participação de River Phoenix como Indy jovem, ator que morreu precocemente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Telecine Action, 12H40. Reprise, Colorido, 135 min.

VEJA TAMBÉM

A Balada do Pistoleiro

Desesperado. (Eua, 1995). Dir. de Robert Rodriguez, com Antonio Banderas

Mariachi é um homem solitário, que não sossegará enquanto na vingar a morte da namorada. Filme dirigido por Robert Rodriguez, quando ele ainda tinha ambições e criatividade cinematográfica.

TCM, 22H. Reprise, Colorido, 107 min.

Tropa de Elite 2 – O Inimigo Agora é Outro

(Brasil, 2010). Dir. de José Padilha, com Wagner Moura, André Ramiro.

O agora Subsecretário de Inteligência Nascimento já desmontou o tráfico no Rio. Mas agora, atuando na política, ele terá de combater milícias e políticos corruptos.

Telecine Action, 10H35. Reprise, Colorido, 115 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

AÇÃO

O Espetacular Homem-Aranha 2

No segundo filme da franquia Homem-Aranha, Peter Parker luta contra Rino e Electro e tenta cumprir sua promessa de manter Gwen Stacy fora de sua vida perigosa.

NETFLIX, 2014, 141 min.

SÉRIE

Carnivàle

Série extravagante e inusitada, conta a história de duas pessoas com realidades e vidas completamente distintas durante a Grande Depressão americana.

HBO GO, 2005, 55 min.

AÇÃO

Rota de Fuga

Especialista do governo para testar prisões, Sylvester Stallone acaba sendo encarcerado em uma cadeia de segurança máxima para nunca sair de lá.

Telecine Play, 2013, 115 min.

Matheus Mans

DVD

A filha da dona de uma grande rede de lojas de departamentos está apaixonada por um rapaz pobre. A mãe não aprova a relação e contrata o rapaz para trabalhar na loja, humilhando-o quando possível. Como o rapaz é Jerry Lewis, a diversão é garantida.

Crianças

ANIMAÇÃO

Vida de Inseto

Flick destruiu toda a reserva alimentar de seu formigueiro, e agora o grupo está ameaçado pelos terríveis gafanhotos. No original, as vozes são de Kevin Spacey e Dave Foley.

Telecine Fun, 14h55. Reprise, Colorido, 105 min.