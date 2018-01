Filmes na TV

Códigos de Guerra

Windtalkers. (Eua, 2002.) Dir. de John Woo, com Nicolas Cage, Adam Beach, Peter Stormare, Mark Ruffalo, Christian Slater.

Foi uma tragédia real da 2.ª Grande Guerra. Os alemães conseguiam identificar todos os códigos de segurança do Exército dos EUA, antecipando cada etapa do avanço contra os nazistas. Foi nesse quadro que surgiu a ideia de usar o indecifrável código dos navajos, a língua pela qual os índios se comunicavam. Nicolas Cage faz o oficial destacado para proteger, com a própria vida, o mestiço índio que carrega o código. Logo de cara, Cage perde, na abertura, todo o seu batalhão numa emboscada dos japoneses nas Ilhas Salomon, no front do Pacífico. Será o homem marcado pela experiência, em busca de redenção. O chinês Woo sonhou durante muitos anos com esse filme. Não foi um megassucesso, mas é belíssimo. Todo o seu cinema cabe nessa história. Honra, dignidade, amizade. E o quem é quem. Nada define melhor Woo que o jogo de máscaras. Com quem os personagens e o público vão se identificar. É coisa de mestre. E ainda existe a ironia básica. Os índios são vítimas de racismo. E são os heróis nada ocultos dessa história verdadeira que o cinema resgata com força.

Telecine Action, 10H15. Reprise, Colorido, 134 MIN.

Evereste

Everest. (Eua, 2015.) Dir. de Baltasar Kormakur, com Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin.

Dois grupos de alpinistas tentam chegar ao topo do Everest. Baseado numa história real ocorrida em 1996. Primeiro de dois filmes com Jake Gyllenhaal que vão passar quase na mesma hora.

Telecine Touch, 16 H. Reprise, Colorido, 150 min.

Príncipe da Pérsia – Areias do Tempo

Prince Of Persia: The Sands Of Time. (Eua, 2010.) Dir. de Mike Newell, com Jake Gyllenhaal, Gemma Atherton.Gyllenhaal, de novo. O filme do game tem um encanto todo especial. Fracassou, porque conta sua aventura à moda antiga.

Telecine Action, 16 H10. Reprise, Colorido, 116 MIN.

