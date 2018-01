Filmes

Julieta. (Espanha, 2016.) Dir. de Pedro Almodóvar, com Adriana Ugarte, Emma Suárez, Rossy De Palma, Danikel Grao.

Na próxima quarta, 17, começa mais um Festival de Cannes, o de número 70, e dessa vez a presidência do júri caberá a Pedro Almodóvar que, no ano passado, integrava a competição com sua bela tragédia mediterrânea que passa hoje na TV paga. Julieta é essa mulher desgarrada da filha. Quando o filme começa, ela está prestes a abandonar a Espanha com o novo companheiro, mas retrocede. Como se filma o amor, o mar, a tristeza? Almodóvar é esse príncipe do melodrama, cujos códigos ama. Adriana Ugarte é essa deusa, bela e misteriosa, intensa. Num momento raro, uma elipse que só um grande criador pode imaginar, Adriana, por meio de uma toalha, vira Emma Suárez. É mais que um efeito de prestidigitação. Julieta é um dos mais belos filmes do autor. É uma pena que o júri do ano passado, presidido por George Miller, não tenha percebido isso.

Telecine Cult 20h05. Reprise, colorido, 100 min.

A Felicidade Não Se Compra

It’s A Wonderful Life. (Eua, 1946.) Dir. de Frank Capra, com James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore, Thomas Mitchell.

O clássico natalino (e não apenas...) de Capra. Um anjo vem dizer a James Stewart o que seria o mundo sem ele. Apesar do desprezo de muitos críticos, uma obra-prima.

Telecine Cult, 13h35. Reprise, p&b, 129 min.

Laços de Ternura

Terms Of Endearment. (Eua, 1983.) Dir. de James L. Brooks, com Shirley Maclaine, Debra Winger, Jack Nicholson.

Uma complicada relação entre mãe e filha. Oscars de filme, direção, roteiro, atriz (Shirley) e ator coadjuvante (Nicholson).

Telecine Cult, 21h50. Reprise, colorido, 132 min.

Streaming

DRAMA

O Quarto de Jack

Jack e sua mãe vivem em um pequeno quarto, isolados do mundo. Mantidos em cativeiro por um homem, Joy tenta proteger o filho da terrível realidade que o cerca.

Telecine play, 2015, 115 min.

NACIONAL

Que horas ela volta?

Regina Casé é a empregada doméstica que vê a relação com seus patrões desmoronar após a vinda de sua filha para São Paulo.

Itunes, 2015, 110 min.

TERROR

O Iluminado

Baseado no livro de Stephen King, O Iluminado acompanha a estada de Jack e sua família em um hotel assombrado. Clássico do terror, esse filme dita o estilo do gênero até hoje.

Looke, 1980, 146 min.

Matheus Mans

DVD

IMPERIUM – RESISTÊNCIA SEM LÍDER EUA, 2017.

Na fase pós-Harry Potter, Daniel Radcliffe tem feito algumas escolhas que o público nem sempre tem apoiado. Esse drama, por exemplo, procura ser bem crítico da ‘América’. Ele faz agente que se infiltra em organização neonazista dos EUA. Também com Toni Collette.

Crianças

INFANTIL

Toy Story

Animação da Pixar que fez história e teve várias sequências. Os brinquedos de um garoto adquirem vida. Woody, Buzz Lightyear e os outros. Um clássico, e não apenas do gênero.

Telecine Fun, 20h20. Colorido, 90 min.