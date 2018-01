Filmes

Eles e Elas

Guys And Dolls. (Eua, 1955.) Dir. de Joseph L. Mankiewicz, com Marlon Brando, Jean Simmons, Frank Sinatra, Vivien Blaine, Stubby Kaye.

Tem gente que até hoje se espanta com a diversidade da carreira de Joseph L. Mankiewicz. Roteirista, produtor, diretor ele fez filmes de todos os gêneros – fantástico, thriller, western, musical, superprodução, etc. Em todos deixou sua marca. Os críticos gostam de dizer que foi o cineasta da palavra e que a mise-en-scène de seus filmes estrutura-se no dinamismo dos diálogos. É verdade. Marlon Brando, que já havia sido o Marco Antônio de Mankiewicz em Júlio César, de 1953, faz o jogador Sky Masterson, que se empenha, contra toda as probabilidades, em conquistar a virtuosa garota do Exército da Salvação, Jean Simmons. É um grande filme, repleto de momentos que entraram para a história – O Lamento de Adelaide, de Vivien Blaine, o sapateado de Stubby Kaye no genial Sit Down, You’re Rockin’ the Boat.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 160 min.

Coração Valente

Braveheart. (Eua, 1995.) Dir. e Interpretação de Mel Gibson, Com Sophie Marceau, Patrick Mcgoohan.

Vencedor dos Oscars de filme e direção, mais três prêmios da Academia, esse épico faz um retrato apaixonado da resistência de William Wallace à tirania do rei Edward II.

Telecine Action, 10h45. Reprise, coluna., 177 min.

Shakespeare Apaixonado

Shakespeare In Love. (Inglaterra, 1998.) Dir. de John Madden, com Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow, Geoffrey Rush, Judi Dench, Ben Affleck.

Vencedor de sete Oscars, incluindo filme, atriz (Gwyneth) e atriz coadjuvante (Judi). A vida de Shakespeare através de sua obra.

Telecine Touch, 17h30. Reprise, colorido, 122 min.

Streaming

DRAMA

Sete Minutos Depois da Meia-Noite

Acompanha o drama de um menino que conversa com um monstro em seu quintal sobre o que está sentindo, enquanto a mãe enfrenta um câncer devastador. Emociona.

Netflix, 2016, 108 min.

AÇÃO

Miami Vice

Uma dupla de detetives se infiltra em uma quadrilha de tráfico de drogas a fim de reunir provas e prender os perigosos criminosos.

Telecine play, 2006, 128 min.

DRAMA

Imperium

Um jovem agente do FBI trabalha disfarçado para deter um grupo americano de neonazistas. Com Daniel Radcliffe, o eterno Harry Potter.

Itunes, 2017, 109 min.

Matheus Mans

DVD

FORA DO RUMO

EUA/China, 2016. Dir. de Renny Harlin.

Existe um thriller quase homônimo com Clive Owen e Jennifer Aniston (Fora de Rumo), mas essa é uma típica fantasia de ação de Jackie Chan, que divide a cena com Johnny Knoxville. E quem dirige é o bom Renny Harlin, de Duro de Matar 2 e Risco Total.

Crianças

INFANTIL

É Fada!

Fantasia que serviu de veículo de apresentação no cinema da blogueira Kéfera Buchmann. Ela faz a atrapalhada fada-madrinha de garota que não acredita em magia. Divertidinho.

Telecine Premium, 17h55. Colorido, 85 min.