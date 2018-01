Elizabeth – A Era de Ouro

Elizabeth: The Golden Age. (Inglaterra/França, 2007.) Dir. de Shekhar Kapur, com Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Clive Owen, Rhys Ifans, Abbie Cornish.

Quase uma década depois, Cate Blanchett retoma o papel que lhe deu projeção internacional em 1998 e pelo qual concorreu ao Oscar com Fernanda Montenegro (por Central do Brasil). Consolidada no poder, a rainha se envolve com o aventureiro Sir Walter Raleigh e enfrenta as sucessivas intrigas palacianas. Cate continua maravilhosa – ‘worth watching’, como se diz em língua inglesa. Ou seja, é difícil desgrudar o olho dela. A produção venceu o Oscar de figurino (Alexandra Byrne) – no anterior havia sido o de maquiagem. Tudo isso é muito impressionante, e garante o interesse. Mas de alguma forma dissipou-se o que fazia a aura do primeiro filme. O retrato de uma mulher adiante de seu tempo, e que precisou usar de inteligência, persuasão e algo mais (certa crueldade?) para se impor perante o mundo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Telecine Touch. 16H15. Reprise, Colorido, 115 min.

VEJA TAMBÉM

Pegando Fogo

Burnt. (Eua, 2015.) Dir. de John Wells, com Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl.

‘Queimado’, do título original, é o chef que pisou na bola e tenta se reerguer. Na série de filmes recentes sobre culinária, não é o melhor, mas tem certo charme.

Telecine Touch, 18H20. Reprise, Colorido, 101 min.

O Hobbit – A Desolação de Smaug

The Hobbit – The Desolation Of Smaug. (Nova Zelândia/Eua, 2013.) Dir. de Peter Jackson, com Martin Freeman, Richard Armitage, Evangeline Lilly.

O segundo filme da saga do Hobbit termina justamente no encontro com Smaug. Quem é, o que é? Filmaço.

Telecine Pipoca, 23H40. Reprise, Colorido, 161 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

SÉRIE INFANTIL

Vlog da Mila

Spin-off do sucesso D.P.A. – Detetives do Prédio Azul, a nova série do Gloob acompanha a adaptação de Mila no lugar encantado para onde se muda após descobrir seus talentos mágicos.

Gloob Play, 2017, 20 min.

COMÉDIA

Encalhados

Aos 28 anos, Megan tem muito medo de envelhecer. Assim, enquanto fala ao namorado que vai a uma palestra, a jovem decide reviver sua vida de adolescente.

NETFLIX, 2014, 101 min.

DOCUMENTÁRIO

A Imagem Que Falta

Conta, de forma original, eventos que ocorreram durante a ditadura no Camboja. Indicado para o Oscar 2014.

ITUNES, 2013, 96 min.

Matheus Mans

DVD

Da mesma equipe de Cine Holliúdy, outra fantasia movida a paixão pelo cinema popular. Edmilson Filho segue apaixonado por filmes de artes marciais e agora tem de defender a honra da cidade quando o prefeito, com objetivo eleitoreiro, contrata campeão de lutas.

Crianças

INFANTIL

Os 101 Dálmatas

A versão ‘carne e osso’ da lendária animação da Disney deve quase tudo a Glenn Close, que encarna com gosto uma das grandes vilãs do cinema, Cruela Cruel. Irresistível.

Telecine Fun. 14H40. Reprise, Colorido, 103 min.