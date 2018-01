Filmes na TV

O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford

The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford. (Eua, 2007.) Dir. de Andrew Dominik, Com Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Shepard, Sam Rockwell.

O cinema contou muitas vezes a história do lendário Jesse James, mas nunca como aqui. Irmão do também pistoleiro Frank James, retratado por diretores de prestígio como Henry King e Nicholas Ray, Jesse foi um mito vivo do Wild West, perseguido por sua fama. O curioso é como, nessa ficção, ele mantém uma relação pessoal com o homem que será seu assassino. Anos antes de Manchester à Beira-Mar, que lhe deu o Oscar, Casey Affleck já antecipava o grande ator que é. E Brad Pitt é a presença grandiosa, majestática de quase sempre. É seu quarto filme com Affleck, depois de toda a série dos ‘Homens’ (11, 12 e 13) e o segundo com o diretor neozelandês Dominik, com quem havia feito O Homem da Máfia/Killing them Softly.

MAX, 09H45. Reprise, Colorido, 160 min.

