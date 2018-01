Filmes na TV

Maratona da Morte

Marathon Men. (Eua, 1976.) Dir. de John Schlesinger, com Dustin Hoffman, Laurence Olivier, Roy Scheider, William Devane, Marthe Keller.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Conta a lenda que Dustin Hoffman sumiu do set antes de rodar uma cena com o grande Laurence Oliver. ‘Onde você estava?’, perguntou o veterano. “Correndo, porque tenho de estar ofegante na cena.” E Olivier – “Não é assim que se faz”. E, do nada, começou a ofegar, como se estivesse mais cansado que o colega. Técnica de interpretação, o segredo. Nessa intriga internacional, envolvendo macarthismo e nazismo, o jovem estudante Hoffman, o maratonista, sofre tortura na cadeira do mais nazista dos vilões, o dentista Oliver. É brutal. Schlesinger surgiu no cinema inglês, impôs-se em Hollywood com o Oscar de Perdidos na Noite, acertou com Domingo Maldito, mas depois... Talento nunca lhe faltou. Autoexigência, talvez. Se tivesse mais, teria voado bem mais alto.

Telecine Cult, 12H50. Reprise, Colorido, 125 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

VEJA TAMBÉM

Holocausto Brasileiro

(Brasil, 2016.) Dir. de Daniela Arbex E Armando Mendz.

O documentário que Daniela Arbex coadaptou (com Armando Mendz) de seu best-seller homônimo dá conta do horror que representou, por décadas, o Hospital Colônia, em Barbacena, Minas. Prepare-se!

MAX, 18H45. Reprise., Colorido e P&B, 90 min.

Estranha Obsessão

The Fan. (Eua, 1996.) Dir. de Tony Scott, com Robert De Niro, Wesley Snipes, Ellen Baker, John Leguizamo.

Na linha de Atração Fatal, mas agora é o fã que aterroriza astro de futebol americano, ameaçando seus filhos. De Niro, como louco de carteirinha, é sempre assustador.

TCM 22 H. Reprise, Colorido, 117 min.

Streaming

BIOGRAFIA

Nina

A difícil e complexa história da cantora de jazz Nina Simone é retratada neste longa, falando de seu sucesso, depressão e isolamento. Emociona e resgata a trajetória da cantora.

ITUNES, 2017, 91 min.

COMÉDIA

Mudança de Hábito

Uma cantora testemunha um crime da máfia e se esconde num convento. Lá, ela mostra às freiras a música pop e leva o coral ao estrelato.

NETFLIX, 1992, 100 min.

SUSPENSE

Do Inferno

Um detetive problemático e misterioso investiga uma série de crimes contra prostitutas no final do século 19 e tenta descobrir a verdadeira identidade de Jack, o Estripador.

Telecine Play, 2001, 119 min.

Matheus Mans

DVD

Projeto pessoal de Michael Fassbender, que incorporou o diretor Kurzel e Marion Cottilard, com quem fizera Macbeth, o filme adaptado do game tem cenas espetaculares, mas não entrega tudo o que promete. Para permanecer nos spinoffs, a série de livros é muito melhor

Crianças

INFANTIL

Divertida Mente

Animação que venceu o Oscar da categoria, sobre o que se passa na cabeça de uma garota que troca de cidade e uma mudança no controle do seu cérebro altera a alegria e a tristeza.

Telecine Fun, 16H20. Colorido, 102 min.