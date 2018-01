Filmes na TV

Sua Última Façanha

Lonely Are The Brave. (Eua, 1962.) Dir. de David Miller,cCom Kirk Douglas, Gena Rowlands, Walter Matthau, George Kennedy.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Kirk Douglas foi um produtor muito bem sucedido. Trabalhou com algiuns dos maiores diretores do cinema – Stanley Kubrick, Otto Preminger, Vincente Minnelli, Richard Fleischer, King Vidor etc. Por isso mesmo, causou espanto, em Berlim, quando ele revelou que seu filme preferido é esse. Um cavaleiro do asfalto. Dalton Trumbo, a quem Douglas resgatou do macarthismo – ao contratá-lo para escrever Spartacus –, encontrou aqui outro personagem perfeito. Um caubói rebelde que foge da cadeia e é perseguido por um xerife que usa av ançados métodos de transporte e comunicação. Carros, helicópteros, rádios transmissores.O preto e branco fornece o clima adequado para a história e o elenco todo comporta-se com brio. Pode não ser o melhor filme de Douglas, mas é grande. E sua escolha merece respeito. É um filme avançado para a época.

Telecine Cult, 18 H. Reprise, P&B, 107 min.

VEJA TAMBÉM

Alien – A Ressurreição

Alien Resurrection. (Eua, 1997.) Dir. de Jean-Pierre Jeunet, com Sigourney Weaver, Winona Ryder, Dominique Pinon.

Na véspera da estreia do novo Alien (quinta, 11), volta o quarto exemplar, em que Ripley é clonada e combate montes de alienígenas. O menos amado da série, mas tem qualidades.

Telecine Action, 13H45. Reprise, Colorido, 108 min.

Vida de Menina

(Brasil, 2003.) Dir. de Helena Solberg, com Ludmila Dayer, Daniela Escobar, Dalton Vigh, Camilo Bevilaqua.

Inglesa de família, Helena Morley escreve um diário no interior de Minas e retrata mudanças no País, que abole a escravatura e vira República. Melhor filme em Gramado.

Canal Brasil, 19H15. Reprise, Colorido 101 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

SÉRIE

American Gods

Baseada no livro de Neil Gaiman, American Gods acompanha a guerra entre os velhos e os novos deuses, que tentam conquistar o poder divino.

Amazon Prime, 2017, 60 min.

COMÉDIA

Handsome

Um detetive de homicídios tenta resolver o assassinato de uma mulher, enquanto procura pistas do que está faltando em sua vida.

NETFLIX, 2017, 81 min.

DRAMA

Manglehorn

Al Pacino é um antigo criminoso que sofre com a perda de seu grande amor e que tem sua gata como única companhia. Quando uma pessoa surge em sua vida, porém, ele passa a questionar sua vida.

Telecine Play, 2014, 97 min.

Matheus Mans

DVD

Agora, é definitvo. No último filme da serie, Alice volta a Racoon City, sede da Umbrella, para a batalha decisiva contra a organização que criou o apocalipse zumbi. Milla Jovovoch gosta de dizer que Alice deu-lhe tudo: um marido, o diretor Paul Anderson, filhos, família.

CRIANÇAS

INFANTIL

A Era do Gelo 4

Sempre atrás da noz, Scrat promove a separação dos continentes e força o trio Manny, Diego e Sid a um grandse esforço para se reunir ao restante da ‘família’. Uma joia animada.

Telecine Pipoca, 14H25. Colorido, 94 min.