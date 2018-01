Filmes na TV

A Cor do Dinheiro

The Colour Of Money. (Eua, 1986.) Dir. de Martin Scorsese, com Paul Newman, Tom Cruise, Mary Elizabeth Mastrantonio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre dois projetos intensamente pessoais – Depois de Horas e A Última Tentação de Cristo –, Scorsese aceitou essa encomenda e criou na tela a sequência do clássico Desafio à Corrupção, de Robert Rossen, de 1961. Foi o próprio Paul Newman, fã de Touro Indomável, quem o convenceu a retomar a história do jogador de sinuca Eddie Felson, que perdeu aquela partida decisiva no filme antigo e agora prepara o novato, talentoso e egocêntrico Tom Cruise para vencer. O filme tem muita coisa notável, a começar pelas espetaculares cenas de jogo. Quase todas foram executadas pelo próprio Cruise, exceto uma, que exigiria muito treinamento e atrasaria a produção. Magnífico na primeira metade, o filme meio que perde o ímpeto, mas é difícil despregar o olho da dupla. Newman finalmente ganhou o Oscar de ator, que vinha disputando desde os anos 1950.

Telecine Cult, 14 H. Reprise. Colorido, 119 min.

VEJA TAMBÉM

Madame Bovary

Madame Bovary. (Eua, 2015.) Direção de Sophie Barthes, com Mia Wasikowska, Ezra Miller, Paul Giamatti.

Autores de prestígio, como Vincente Minnelli e Claude Chabrol, já haviam adaptado o romance de Gustave Flaubert. Vale conferir a versão de uma mulher, Sophie Barthes.

Telecine Premium, 16 H. Reprise, Colorido., 118 min.

Joe Kidd

Joe Kidd. (Eua, 1972.) Dir. de John Sturges, com Clint Eastwood, Robert Duvall, John Saxon.

Um dos últimos westerns do especialista Sturges, marcado pela influência dos faroestes italianos. A presença de Clint reforça a impressão. Outro estranho, agora com nome.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 88 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

HISTÓRICO

Tempos de Tormenta

Acompanha os resultados da eleição britânica de 1945, quando o então primeiro-ministro Winston Churchill é derrotado nas urnas.

HBO GO, 2009, 98 min.

DRAMA

Jonas e o Circo sem Lona

Filho e neto de artistas, Jonas abre um circo improvisado e começa a coordenar apresentações para realizar seu sonho de viver em um circo itinerante.

ITUNES, 2015, 83 min.

SÉRIE

The Returned

Mostra a população de uma pequena cidade que tenta lidar com o retorno de várias pessoas mortas. Pena que a série foi cancelada na primeira temporada.

NETFLIX, 2015, 42 min.

Matheus Mans

DVD

O estúdio relança, em novas embalagens, filmes de série que está chamando de Heróis e Vilões. Com Gladiador e Bastardos Inglórios, volta o caçador de vampiros de Stephen Sommers, interpretado pelo Wolverine, Hugh Jackman, e por Kate Beckinsale, que nunca esteve mais bela.

Crianças

INFANTIL

Malévola

A história da Bela Adormecidas contada pelo ângulo da feiticeira. Malévola vinga-se do homem amado, que a abandonou e é o pai da garota. Um show de Angelina Jolie.

Telecine Pipoca, 17H50. Colorido, 97 min.