Terra em Transe

(Brasil, 1967.) Dir. de Glauber Rocha, com Paulo Autran, Glauce Rocha, Jardel Filho, José Lewgoy, Paulo Gracindo.

Completam-se, em 2017, 50 anos de Terra em Transe – meio século de um filme que revisto hoje, como poderá ser, no Canal Brasil, revela-se profético. Glauber não estava possuído apenas pela brasilidade que já o levara a fazer Deus e o Diabo na Terra do Sol. Estava imerso na latinidade. Seu grande filme é contemporâneo de Cem Anos de Solidão, obra-prima literária de Gabriel García Márquez, cuja efeméride também ocorre este ano. Lá era Macondo, aqui, Eldorado. No país fictício, o poeta Paulo Martins vive dividido entre o autoritário Diaz e o demagógico Vieira. Sara/Glauce Rocha, genial, o impulsiona a pegar em armas, mas na hora H, cena famosíssima, Jardel Filho cala a boca do ator que representa o povo. “É um filme sobre o que há de podre, horroroso na América Latina. Não é um filme de heróis perfeitos”, advertia o autor.

Canal Brasil, 19H43. Reprise, P& B, 115 min.

Apollo 13 – Do Desastre ao Triunfo

Apollo 13. (Eua, 1995.) Dir. de Ron Howard, com Tom Hanks, Bill Paxton, Gary Sinise.

O diretor Howard colocou toda a família (pai, mãe, irmão e filha) nessa história sobre como o fracasso anunciado da Apollo 13 virou representação do tema americano por excelência – a segunda chance.

Telecine Touch, 11H05. Reprise, Colorido, 139 min.

Vinhas da Ira

The Grapes Of Wrath. (Eua, 1940). Dir. de John Ford, com Henry Fonda, Jane Darwell, John Carradine.

Grande clássico da depressão dos EUA. Ford adaptou romance de John Steinbeck e ganhou seu segundo Oscar. Darwell, inesquecível como a mãe, foi melhor coadjuvante.

Telecine Cult, 13H10. Reprise, P&B, 129 min.

Os Simpsons – O Filme

Homer Simpson causa um desastre ambiental em Springfield e toda a população da cidade é colocada em quarentena.

NETFLIX, 2007, 87 min.

Assalto ao Poder

Quando um banco é assaltado, as evidências apontam para o dono. No entanto, quando os assaltos continuam, o FBI descobre uma conspiração.

Telecine Play, 2016, 105 MIN.

O Benfeitor

Na tentativa de reviver seu passado, um rico e excêntrico filantropo, vivido por Richard Gere, acaba interferindo na vida de recém-casados. Roteiro interessante, conta com uma atuação diferente do usual de Gere.

ITUNES, 2016, 96 min.

Qual é o sentido da vida de um cachorro? Lasse Hallström , que já fizera o emocionante Sempre ao Seu Lado, com Richard Gere, conta a história de um cachorro que morre e reencarna várias vezes. Seu desejo – reencontrar o primeiro dono. Acredite. É de chorar.

UP - Altas Aventuras

Ameaçado de perder a casa em que foi feliz com a mulher que morreu, idoso parte numa viagem de balões (no plural) e leva junto um garoto. Um dos clássicos da Pixar.

Telecine Fun, 16H10. Colorido, 96 min.