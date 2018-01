Filmes na TV

Ali

Ali. (Eua, 2001.) Dir. de Michael Mann, Com Will Smith, Jamie Foxx, Von Voight, Mario Van Peebles, Jada Pinkett Smith.

O ano de 2001 foi glorioso para os afro-americanos no Oscar. Sidney Poitier ganhou um prêmio especial Denzel Washington, por Dia de Treinamento, e Halle Berry, por A Última Ceia, venceram melhor ator e atriz. E, mesmo assim, é possível ficar insatisfeito porque algum reconhecimento deveria ter sido feito a Michael Mann, pelo seu Ali. Will Smith é extraordinário no papel e o filme tem um recorte muito preciso, privilegiando o momento em que Cassius Clay se converte ao Islã e vira Muhammad Ali. Nesse sentido, o combate no Zaire, a luta do século, é criado como um confronto raro. Norman Mailer já se havia perguntado – Ali teve medo? Mann, e Smith, deixam claro que, se algum dia esse homem teve medo, foi de si mesmo. O filme é maravilhoso e só cabe lamentar que Mann esteja levando uma carreira errante nos últimos anos.

Telecine Touch, 22 H. Reprise, Colorido, 158 min.

Mercado de Notícias

(Brasil, 2014.) Dir. de Jorge Furtado.

Com base na peça do dramaturgo inglês Ben Jonson, encenada pela primeira vez em Londres, em 1626, Jorge Furtado discute democracia e imprensa e mostra que a notícia também é um mercado que atende a interesses de classe.

Canal Brasil, 13H50. Reprise, Colorido, 94 min.

Carruagens de Fogo

Chariots Of Fire. (Inglaterra, 1981.) Dir. de Hugh Hudson, com Ben Cross, Ian Charleson, Nigel Havers, Ian Holm.

As disputas religiosas e de classe de dois atletas – um missionário católico e um judeu – na Olimpíada de 1924. Oscars de filme trilha (de Vangelis) e figurinos (Milena Canonero.)

Telecine Cult, 15H10. Reprise, Colorido,123 min.

Streaming

DRAMA

Rush

Acompanhamos a rivalidade entre o metódico piloto Niki Lauda e o playboy James Hunt, nos anos dourados da Fórmula 1. Emociona pela história e impressiona pelas corridas.

Telecine Play, 2013, 115 min.

AÇÃO

O Voo do Dragão

Tang Lung ajuda seu prima, dona de um restaurante em Roma, a lidar com as extorsões da máfia local e pôr fim às ameaças de seus capangas. Clássico do cinema oriental.

NETFLIX, 1972, 99 min.

HISTÓRIA

Alerta Vermelho

Mostra os bastidores do primeiro encontro entre os presidentes Reagan e Gorbachev durante a Guerra Fria. Boa produção da HBO.

HBO GO, 1997, 91 min.

Matheus Mans

DVD

Roteirista premiado (com o Oscar) de Assassinato em Gosford Park, Julian Followes criou a série da TV inglesa que segue a vida de uma família tradicional numa casa de campo. Foram seis temporadas, e tudo terminou em casamentos. Dame Maggie Smith, como de hábito, rouba a cena.

Crianças

INFANTIL

O Bom Dinossauro

Na Terra em que dinossauros e homens dividem espaço, e não de forma harmônica, o bom dino quer voltar para casa. E se liga ao menino que também está perdido. Conseguirão? Os dois?

Telecine Premium, 20 H. Colorido, 101 min.