O Quarto de Jack

Room. (Eua, Canadá, Irlanda, Reino Unido, 2015) Dir. de Lenny Abrahamson, Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen.

Prepare a caixa de lenços, porque você vai usá-la inteira. Brie Larson levou o Oscar de melhor atriz em 2016 pela atuação da mãe de Jack (Jacob Tremblay) – o garoto nasceu e cresceu até os 5 anos no cativeiro, e ambos criaram uma espécie de mundo particular para suportar o confinamento. Dizer mais do que isso sobre o enredo é entregar a linha tensa que segura essa história (inspirada num livro da irlandesa Emma Donoghue, Quarto, que teve na época do seu lançamento, 2010, um polpudo adiantamento. Donoghue é, também, roteirista do filme). O roteiro estuda os efeitos e as consequências do confinamento no espírito humano, no caso, de uma jovem adulta e de uma criança. Mas é a direção certeira de Lenny Abrahamson (do estranho Frank) e as atuações gloriosas de Larson e do carismático Tremblay que vão fazer verter um rio de lágrimas.

Telecine Pipoca, 11H30. Reprise, Colorido, 130 min.

Mad Max – Estrada da Fúria

Mad Max: Fury Road. (Eua, 2015) Dir. de George Miller, com Charlize Theron.

O filme tem passado várias vezes na TV por assinatura, mas não é por acaso: a volta de George Miller ao universo Mad Max não poderia ser mais bem feita, cuidadosa e literalmente explosiva. Para ver e rever.

Max Prime, 21H55. Reprise, Colorido, 120 min.

Os Caça-Fantasmas

Ghostbusters. (Eua, 1984) Dir. de Ivan Reitman, com Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver.

Amigos formam uma equipe de investigadores para ganhar dinheiro erradicando os fantasmas e assombrações que circulam livremente por Manhattan. Clássico!

Sony, 19H. Reprise, Colorido, 120 min.

Streaming

DRAMA

Anestesia

Um professor de filosofia decide que é hora de se aposentar e passar mais tempo com sua mulher. O que ele não sabe, no entanto, é que sua decisão vai afetar muitas pessoas ao seu redor. Com Kirsten Stewart e Glenn Close.

Itunes, 2015, 90 min.

AÇÃO

Coração Valente

Mel Gibson é um soldado escocês que, revoltado pela morte de sua mulher, lidera a luta pela independência da Escócia.

Telecine Play, 1995, 173 min.

SUSPENSE

Janela Secreta

Um escritor atormentado resolve se isolar em um cabana. Sua tranquilidade acaba, porém, quando um estranho homem começa a acusá-lo de plágio.

HBO GO, 2004, 95 min.

DVD

A máquina de dinheiro administrada por J.K. Rowling continua rodando. Esse é o primeiro filme cujo roteiro ela assina (há um livro na praça com o texto), e se passa décadas antes dos acontecimentos na saga original de Harry Potter. Divertido e curioso para os fãs.

CLÁSSICO

Star vs. As Forças do Mal

Star é uma princesa mágica que é enviada à Terra como “estudante de intercâmbio”, mas continua combatendo vilões por aqui. A série da Disney busca a diversidade.

Disney CH, 15H30. Colorido, 30 min.