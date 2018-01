Filmes

Onde Começa o Inferno

Rio Bravo. (Eua, 1959.) Dir. de Howard Hawks, com John Wayne, Dean Martin, Angie Dickinson, Ricky Nelson, Walter Brennan, Ward Bond, John Russell.

Um dos grandes filmes, não apenas westerns, do cinema. Hawks criou um paradigma de ação, humor e depois propôs variações da mesma situação básica em Eldorado, nos anos 1960, e Rio Lobo, nos 70, todos os três com John Wayne. Ele faz xerife que precisa de ajuda quando bando selvagem ameaça arrombar sua cadeia para resgatar integrante do grupo. Como se não bastasse isso, existe a mulher, Angie Dickinson, que, como sempre no cinema de Hawks, aumenta o perigo para o homem. Todo o elenco é notável, mas Dean Martin, como o auxiliar bêbado, que precisa recuperar sua dignidade, rouba a cena. No mesmo ano, o ex-parceiro de Jerry Lewis se afirmaria como grande intérprete dramático em outra obra-prima – Deus Sabe Quanto Amei, de Vincente Minnelli. Um filmaço para se (re)ver, sempre.

TCM 10 h. Reprise, colorido, 141 min.

O Diabo Veste Prada

The Devil Wears Prada. (Eua, 2003.) Dir. de David Frankel, com Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci.

Meryl, como ditadora de moda, inferniza a vida da aprendiz Anne Hathaway. Sucesso de público, crítica e as atrizes estão em estado de graça. Baseado no best seller de Lauren Weisberger.

Fox 22h30. Reprise, colorido, 109 min.

Billy Elliot

Billy Elliot. (Inglaterra, 2000.) Dir. de Stephen Daldry, com Julie Walters, Jamie Bell.

A história do filho do mineiro que quer ser bailarino. E o pai, contra tudo e todos – contra as próprias convicções –, vai ajudá-lo a realizar seu sonho.

Tcm 14h47. Reprise, colorido, 111 min.

Streaming

GUERRA

Até o Último Homem

Volta triunfal de Mel Gibson na direção, mostra a história de um soldado que salvou parte de seu pelotão sem colocar as mãos em uma arma. Não indicado para quem tem estômago fraco.

Netflix, 2016, 139 min.

BIOGRAFIA

Voando Alto

Ótimo filme de 2016, mas pouco comentado, acompanha a trajetória de um desajeitado atleta de salto de esqui. Emociona.

Telecine play, 2016, 103 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Eu sou o número quatro

Um planeta foi devastado e, dele, quatro jovens se escondem na Terra. Caçadores de recompensa, então, tentam encontrar os adolescente para acabar com a dinastia do planeta.

Megapix Play, 2011, 106 min.

Matheus Mans

DVD

EU, DANIEL BLAKE.

Reino Unido, 2016. Dir. de Ken Loach.

O longa de Loach que recebeu a Palma de Ouro no ano passado, a segunda do grande diretor, após Ventos da Liberdade, de 2006. Dave Johns é excepcional como o homem enfermo que luta contra o sistema previdenciário inglês para receber seu benefício.

Crianças

ANIMAÇÃO

Procurando Nemo

Uma das mais belas animações do cinema. Nemo é o peixinho que some no oceano e seu pai vai ao outro lado do mundo em busca dele. A peixinha desmemoriada, Dory, é jóia.

Telecine Fun 20h. Colorido, 100 min.