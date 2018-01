Filmes

Do Inferno

From Hell. (Eua, 2001.) Dir. de The Hughes Brothers, com Johnny Depp, Heather Graham, Ian Holm, Katrin Cartlidge.

Sempre houve especulação sobre a identidade de Jack, o Estripador, assassino em série que matava prostitutas na região de Whitechappel, em Londres, no fim dos anos 1880. Só bem recentemente, um exame de DNA apresentou um provável culpado – um tal Aaron Kosminski –, mas, na época, muita gente achava que havia um complô para preservar sua identidade, porque seria alguém das altas esferas. Baseados na graphic novel de Alan Moore, os irmãos Hughes mostram Johnny Depp como um inspetor que usa métodos científicos para tentar chegar ao criminoso. Embora o filme não tenha ido muito bem de público, virou objeto de um culto. E é bem atraente, com visual elaborado, clima gótico e a última atuação da grande Katrin Cartlidge – dos filmes de Mike Leigh –, que morreu no ano seguinte, aos 41 anos, de complicações provocadas por pneumonia e septicemia.

Telecine Action 23h45. Reprise., Colorido, 122 min

VEJA TAMBÉM

Meu Primo Vinny

My cousin vinny. (eua, 1992.) Dir. de jonathan lynn, com joe pesci, ralph macchio, marisa tomei.

Joe Pesci faz advogado de porta de cadeia que defende o primo ascusado de assassinato. Marisa Tomei é a aloma do filme, e suas deliciosa atuação lhe valeu o Oscar de coadjuvante.

Telecine Cult 18h05. Reprise, Colorido, 119 min.

Verão de Sam

Summer Of Sam. (Eua, 1990.) Dir. de Spike Lee, com John Leguizamo, Adrien Brody, Mira Sorvino, Ben Gazzara.

No verão de 1977, um assassino em série de nome Filho de Sam provoca medo na comunidade italiana de Nova York. Um mosaico bem vivo da cultura ítalo/americana.

Telecine Cult 22h. Reprise, Colorido, 142 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

MUSICAL

La La Land

Emma Stone e Ryan Gosling são totalmente diferentes, mas acabam buscando realizar os seus sonhos. Músicas marcantes e história belíssima.

Itunes, 2016, 127 min.

DRAMA

Pequenos Delitos

Após seis anos na prisão, um ex-policial tenta reconstruir a vida em sua cidade natal, mas acaba envolvido com seu passado. Bom filme original da Netflix.

Netflix, 2017, 92 min.

ANIMAÇÃO

Wall-E

Esta bela animação acompanha a jornada de um robô em uma Terra devastada. Tem uma história inspiradora e que emociona crianças e adultos em iguais medidas.

Netflix, 2008, 98 min.

Matheus Mans

DVD

45 Anos

Inglaterra, 2015. Dir. de Andrew Haigh.

Em plena polêmica provocada pela não indicação de atores afro-americanos no ano passado, Charlotte Rampling quase foi crucificada ao sugerir que, talvez, não houvessem boas atuações de intérpretes negros. Um ano depois, assunto encerrado, ela é excepcional nesse filme.

Crianças

FANTASIA

Dragão Dourado

Garoto acompanha o pai arqueólogo durante viagem à China. E, enquanto ele comanda importante escavação, o jovem herói descobre numa caverna... o dragão dourado.

Telecine Fun 16h30. Colorido, 95 min.