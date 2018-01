Filmes

Amigas para Sempre

Beaches. (Eua, 1988..) Dir. de Garry Marshall, com Bette Midler, Barbara Hershey, Hector Elizondo, John Heard.

Quando Garry Marshall morreu, em julho de 2016, todos os necrológios lembraram que ele foi o diretor de Uma Linda Mulher, com Julia Roberts. Como homem de TV e cinema, Marshall criou memoráveis retratos de mulheres, mas pouca gente lembrou das ‘beaches’. Foi seu filme imediatamente anterior a Pretty Woman, com Bette Midler e Barbara Hershey como amigas que enfrentam juntas todos os desafios da vida, e cuja amizade só sofre um sobressalto quando ambas se apaixonam pelo mesmo homem. Bette Midler sempre foi uma estrela – desbocada, divertida. Barbara Hershey foi das raras, senão a única atriz a vencer duas vezes seguidas, nos anos 1980, o prêmio de interpretação em Cannes. Bette canta, alguns de seus maiores hits – Under the Boarwalk, Wind Beneath My Wings, I Know You by Heart, The Glory of Love etc.

TCM 2h10. Reprise, colorido, 123 min.

O Estranho sem Nome

High Plains Drifter. (Eua, 1972.) Dir. e Interpretação de Clint Eastwood, com Verna Bloom, Marianna Hill.

O primeiro western dirigido por Clint é o mais bizarro de sua carreira. Ele faz pistoleiro contratado para proteger cidadezinha à beira do lago. E ainda tem o personagem do anão.

Telecine. Cult 23h45. Repr., colorido, 105 min.

Crônica de Um Industrial

(Brasil, 1978.) Dir. de Luiz Rosemberg Filho, com Renato Coutinho, Ana Maria Miranda, Wilson Grey.

Proibido pela censura do regime militar, conta a história de militante que trai seus ideais para virar o industrial do título. Feito há quase 40 anos, tem tudo a ver com o momento atual.

Canal Brasil 0h15. Reprise, colorido, 87 min.

Streaming

ANIMAÇÃO

Moana

Sucesso da Disney, Moana mostra a aventura de uma jovem que sai em busca de mais informações sobre seus ancestrais. Emociona e tem belíssimas canções.

Looke, 2016, 101 min.

SÉRIE

Cara Gente Branca

Alunos negros de uma conceituada universidade norte-americana enfrentam o desrespeito e a política evasiva da escola, que está longe de ser “pós-racial”.

Netflix, 2017, 30 min.

DRAMA

Top Model

Emma é uma modelo emergente que tenta conquistar o seu espaço no mundo da moda enquanto fica obcecada por um fotógrafo.

Itunes, 2017, 108 min.

Matheus Mans

DVD

ELIS.

Brasil, 2016. Dir. de Hugo Prata, com Andreia Horta.

Andréia Horta ‘papou’, merecidamente, todos os prêmios de interpretação do ano por sua memorável interpretação como Elis Regina. O filme nem tenta dar conta de toda a vida da ‘Pimentinha’. Omite muita coisa, mas o que sobra na tela merece nota 10, como a atriz.

Crianças

INFANTIL

Garfield – O Filme

O gato mais preguiçoso do mundo vive um sobressalto quando seu dono decide se casar com veterinária que já tem o próprio ‘pet’. Bem divertido, e a técnica é prodigiosa.

Telecine. Fun 18h25. Colorido, 80 min.