Filmes

Edward Mãos de Tesoura

Edward Scissorhands. (Eua, 1990.) Dir. De Tim Burton, Com Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest, Vincent Price.

Muita gente considera Tim Burton um grande diretor, mas ele, com certeza, era muito melhor naquele começo de anos 1990, quando o sucesso de Batman lhe deu autonomia em Hollywood e ele conseguiu fazer dois belíssimos filmes com Johnny Depp, que ainda não era astro. Um deles é a atração de hoje da TV paga e o outro, Ed Wood, sobre o assim chamado ‘pior diretor de todos os tempos’. Há uma inocência, acaso uma melancolia que une os dois trabalhos. As mãos de tesoura permitem a Edward criar a beleza, mas ele não consegue, com elas, afagar a mulher a quem ama, Winona Ryder. E Ed acredita sinceramente que esteja fazendo bons e belos filmes. Há um subtexto em Edward Mãos de Tesoura – a presença de Vincent Price, ícone do cinema de terror nos anos 1960. E Dianne Wiest é ótima como vendedora de Avon.

Fx, 18h30. Reprise, colorido, 105 min.

O Grande Hotel Budapeste

The Grand Hotel Budapest. (Eua, 1014.) Dir. de Wes Anderson, com Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Tilda Swinton.

Uma delícia de comédia que coloca na tela a excentricidade típica do diretor Anderson. Narra as aventuras de concierge e mensageiro no grande hotel do título, entre as duas grandes guerras.

Fx, 14h50. Reprise, colorido, 100 min.

Eles não Usam Black-Tie

(Brasil, 1981.) Dir. de Leon Hirszman, com Gianfrancesco Guarnieri, Fernanda Montenegro, Carlos Alberto Riccelli, Lélia Abramo.

Um dos grandes filmes brasileiros. Pai e filho divergem quanto a uma greve. A cena final, em que Fernanda cata feijão, é antológica.

Canal Brasil, 23h20. Reprise, colorido, 134 min.

Streaming

SÉRIE

Silicon Valley

Rival direta de The Big Bang Theory, a série mostra a vida de seis programadores que tentam construir uma carreira bem-sucedida.

Hbo Go, 2017, 30 min.

AÇÃO

O Mestre das Espadas

Um espadachim assombrado por suas próprias habilidades terá que lutar até a morte para assegurar seu posto no reino.

Itunes, 2017, 107 MIN.

TERROR

Refém do Medo

Naomi Watts é uma psicóloga isolada em uma casa com seu filho. Acontecimentos, porém, fazem com que ela questione sua sanidade. Apesar de ter clichês na história, dá medo e cria uma boa atmosfera de suspense.

Netflix, 2016, 90 MIN.

Matheus Mans

DVD

A CRIADA

Coreia do Sul, 2016. Dir. de Park Chan-wuk, com Kim Minhee.

Na década de 1930, garota é contratada para servir a uma herdeira e termina enredada num plano cheio de reviravoltas. Visual suntuoso, apimentadas cenas de sexo. E a bela Kim Minhee, que, depois desse filme, estrelou On the Beach at Night, e foi melhor atriz em Berlim.

Crianças

INFANTIL

Toy Story 3

No terceiro filme da série, Woody, Buzz Lightyear e seus amigos bonecos precisam se adaptar à vida no abrigo quando o dono da turma vai para a faculdade. Grande diversão.

Telecine Fun, 14h10. Colorido, 103 min.