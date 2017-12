Filmes

Clube da Luta

Fight Club. (Eua, 1999.) Dir. de David Fincher, com Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter, Meat Loaf, Jared Leto.

Poucos filmes despertaram tanto amor e ódio. Há 28, quase 30 anos, quando esse filme estreou, as feministas e até boa parte da crítica masculina se uniram no mesmo repúdio. Clube da Luta seria machista, fascista. Edward Norton trabalha numa grande firma. Leva uma vida insatisfatória, de frustração. E aí conhece Brad Pitt, um tipo ambíguo, misterioso, que o arrasta ao universo das lutas. Bater, apanhar. A vida ganha novo sentido para Norton, mas, cuidado, Pitt tem uma agenda própria. Com toda a polêmica que provocou, Clube da Luta deu origem a um triplo culto – ao astro, ao diretor, ao filme. Anos antes, em 1995, Fincher e Pitt já haviam feito Seven – Os Sete Crimes Capitais, obra-prima absoluta. O resto é história – Zodíaco, O Curioso Caso de Benjamin Button, A Rede Social. E tudo começa com a atração de hoje da TV paga.

FX 13 h. Reprise, colorido, 139 min.

VEJA TAMBÉM

Casa Grande

(Brasil, 2014.) Dir. de Fellipe Gamarano Barbosa, com Marcelo Novaes, Thales Cavalcanti.

Diretor do único longa brasileiro em Cannes neste ano – Gabriel e a Montanha –, Fellipe Barbosa expõe tensões sociais por meio da derrocada de uma família. Um filme importantíssimo.

Telecine Cult, 17h50. Reprise, colorido, 113 min.

Máquina Mortífera

Lethal Weapon. (Eua, 1986.) Dir. de Richard Donner, com Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey.

Tranquilão, prestes a se aposentar, o tira Danny Glover é arrastado pelo parceiro, o sociopata Mel Gibson. Um megassucesso e, na sequência, a emissora exibe o quarto da série.

TCM, 22h. Reprise, Colorido, 110 Min.

Streaming

JUVENIL

Nerve

Uma garota se inscreve em um desafio virtual. Lá, ela precisa cumprir algumas tarefas enquanto o mundo a acompanha pela internet. Diverte.

Netflix, 2016, 96 min.

BIOGRAFIA

Mais forte que o mundo

Conta a história de lutador de UFC José Aldo, que vai de uma pequena cidade no norte do País para o mundo. Direção ousada de Afonso Poyart.

Telecine play, 2016, 120 min.

ROMANCE

Amor à Primeira Briga

Madeleine e Arnold são opostos em estilo de vida e personalidade. Água e vinho. No entanto, a falta de perspectiva e as dúvidas sobre o futuro os une. Emocionante e conta com uma bela história.

Itunes, 2015, 98 min.

Matheus Mans

DVD

MANCHESTER À BEIRA-MAR EUA, 2016.

Já está nas lojas o vencedor dos Oscars de melhor ator (Casey Affleck) e roteiro original (o próprio diretor Lonergan) na premiação da Academia deste ano. Foi um Oscar marcado pela questão racial, que não é o tema aqui. Affleck volta para enterrar o irmão e os próprios fantasmas.

Crianças

INFANTOJUVENIL

Percy Jackson e o Mar de Monstros

O filho de Poseidon e seus amigos olimpianos tentam impedir, no mundo atual, o ressurgimento de um mal antigo. Baseado nos livros de Rick Riordan.

Telecine Pipoca, 11h50. Colorido, 106 min.