Filmes na TV

Tarde Demais para Esquecer

An Affair To Remember. (Eua, 1957.) Dir. de Leo Mccarey, com Cary Grant, Deborah Kerr, Richard Denning, Cathleen Nesbitt.

Quem acha que o grande melodrama hollywoodiano nos anos 1950 era exclusividade de Douglas Sirk, é porque nunca viu a obra-prima de Leo McCarey. Deborah Kerr e Cary Grant conhecem-se durante uma viagem de transatlântico. Apaixonam-se, mas para não precipitar as coisas, resolvem dar um tempo e marcam um encontro para dali a meses, no alto do Empire State, em Nova York. Ela não vai, mas só bem depois, quando se reencontram, Grant descobre o porquê. O filme é um clássico pelo refinamento da mise-en-scène, um exercício brilhante de estilo. E a dupla principal... Grant foi sempre reputado como o príncipe da elegância de Hollywood. A inglesa Deborah teve grandes papéis nos EUA. Virou personagem de Rita Lee, naquela música – “Se a Deborah Kerr Que o Gregory Peck...” Maravilha.

Telecine Cult, 16 H. Reprise, Colorido, 119 min.

VEJA TAMBÉM

O Primeiro Dia de Um Ano Qualquer

(Brasil, 1986.) Dir. E Interpretação de Domingos De Oliveira, com Maitê Proença, Priscilla Rozembaum, Ricardo Kozovsky.

O estilo inconfundível do ator e diretor Domingos de Oliveira. Amigos se reúnem para o réveillon. Uma delícia de humor doce-amargo.

Canal Brasil, 13H30. Reprise., Colorido, 85 min.

Lisbela e o Prisioneiro

(Eua, 2003.) Dir. de Guel Arraes, com Selton Mello, Débora Falabella, Marco Nanini, Bruno Garcia.

Débora é apaixonada por cinema e Selton o sedutor que banca o galã para conquistá-la. Bom de ver e ouvir, com a voz de Caetano – “Agora, que faço eu da vida sem você?”

Canal Brasil, 18 H. Reprise, Colorido, 106 min.

STREAMING

SÉRIE

Vitória: A Vida de Uma Rainha

Ambientada no reinado da rainha Vitória, na Inglaterra, esta série acompanha a trajetória da monarca desde sua ascensão ao trono até os grandes desafios de seu governo.

GNT PLAY, 2016, 60 min.

AÇÃO

Velozes e Furiosos 7

No sétimo capítulo da saga, o grupo de Vin Diesel tenta voltar a ter uma vida normal, mas é impedido por um assassino profissional.

NETFLIX, 2015, 140 min.

ANIMAÇÃO

O Ursinho Pooh

Clássico da Disney, mostra uma nova aventura do ursinho Pooh e de seus amigos Tigrão, Coelho e Leitão. Diverte crianças e emociona adultos.

Telecine Play, 2011, 63 min.

Matheus Mans

DVD

UM AGENTE FORA DE SÉRIE

Sammo Hung Kam-bo dirige e interpreta essa comédia de ação sobre guarda-costas aposentado que volta à ativa para proteger garota. Da trama participam dois grandes do cinema de ação oriental – o ator e diretor Andy Lau e Tsui Hark, autor de verdadeiros clássicos.

CRIANÇAS

AVENTURA

George, o Rei da Selva

Em visita à selva, exploradora é salva de leão enfurecido por uma espécie de Tarzan. Ele se apaixona, ela o leva para a cidade grande, mas quem diz que Brendan Frazer se adapta?

Telecine Fun, 9H25. Colorido, 95 min.