Se Meu Apartamento Falasse

The Apartment. (Eua, 1960.) Dir. de Billy Wilder, com Jack Lemmon, Shirley Maclaine, Fred Macmurray, Ray Walston.

Jack Lemmon sobe na firma emprestando seu apartamento para as escapadas sexuais dos chefes. Shirley MacLaine é a garota do elevador, por quem ele é apaixonado, mas ela... Wilder repetiu os Oscars de filme e direção – que recebera por Farrapo Humano, em 1945 – e somou a esses os de roteiro, montagem e direção de arte. Você até poderia pensar que, nessa era de permissividade – e tantos motéis –, o filme deveria ter ficado datado, mas permanece um raro exemplar de eficiência do grande cineasta, que excede na mistura de humor doce-amargo e... cinismo. Wilder coassina o roteiro com I.A.L. Diamond, seu parceiro na era das grandes comédias. E a direção de arte é creditada a um dos maiores profissionais dessa área no cinema, o húngaro Alexandre Trauner, a quem se deve a recriação de Paris em O Boulevard do Crime, de Marcel Carné.

Telecine Cult, 19H50. Reprise, P&B, 125 min.

VEJA TAMBÉM

Quelé do Pajeú

(Brasil, 1969.) Dir. de Anselmo Duarte, com Tarcisio Meira, Rossana Ghessa, Sérgio Hingst, Jece Valadão.

Único diretor brasileiro a vencer a Palma de Ouro, Anselmo Duarte baseou-se num roteiro de Lima Barreto para fazer esse filme sobre homem que busca vingança e entra para o cangaço.

Canal Brasil, 09hH55. Reprise, Colorido, 115 min.

Curtindo a Vida Adoidada

Ferris Bueller’s Day Off. (Eua, 1986.) Dir. de John Hughes, com Matthew Broderick, Mia Sara, Alan Ruck, Jeffrey Jones, Jennifer Grey.

O clássico da juventude dos anos 1980. Adolescente resolve matar a aula, mas é perseguido pelo inspetor de disciplina da escola.

FX, 14H55. Reprise, Colorido, 103 min.

Veja a programação da TV fechada

Veja a programação da TV aberta

STREAMING

DRAMA

Dear Zindagi

Acostumada a uma vida confusa, uma cineasta encontra um terapeuta inovador que a leva a uma nova forma de pensar. Filme indiano pouco conhecido, diverte e emociona em medidas iguais.

NETFLIX, 2016, 133 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Robocop

Remake do filme de 1987, Robocop acompanha a trajetória de um policial que, após sofrer um acidente, acaba recebendo partes robóticas em seu corpo.

Telecine Play, 2014, 112 min.

SÉRIE

Animals

Voltada para o público adulto, esta série de animação personifica animais colocando-os em situações parecidas com a de humanos.

HBO GO, 2016, 30 min.

Matheus Mans

DVD

O MESTRE DOS JOGOS 3 Hong Kong, 2016.

Andy Lau codirige (com Jing Wing) e interpreta a comédia de ação protagonizada por Chow Yun-fat. No dia do casamento da filha, pai recebe a notícia de que estão chegando mercenários contratados para matá-lo. E começa a confusão. O elenco faz a diferença.

ANIMAÇÃO

Frozen

Uma bela animação adaptada de Hans Christian Andersen (A Rainha das Neves). Duas irmãs, um lenhador, uma maldição, o boneco de neve e o alce falante. Oscar da categoria.

Telecine Fun, 16H15. Colorido, 109 min.