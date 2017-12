Uma Aventura na África

African Queen. (Eua, 1951.) Dir. de John Huston, com Katharine Hepburn, Humphrey Bogart, Robert Morley.

Existem filmes que entraram para a história porque neles, e sem que se saiba exatamente por que, tudo deu errado. E existem os outros em que uma conjunção de fatores faz com que dê tudo certo. Como esse. O ex-crítico James Agee e o próprio diretor Huston adaptaram o livro de C.S. Forrester sobre missionária e capitão bêbado que se unem para combater a natureza e o comandante de um submarino alemão na África, durante a 1.ª Grande Guerra. Huston contou certa vez que a coisa não estava funcionando, e aí ‘Kate’ veio com a ideia de interpretar a personagem com o sotaque da então primeira-dama Eleanor Roosevelt. Bogart passou a dar-lhe a réplica de um jeito engraçado e o filme achou seu tom. Todo Huston está nessa história – a validade do esforço e a inevitabilidade do fracasso. Bogart recebeu o Oscar de ator e o filme, lindamente fotografado por Jack Cardiff, virou cult. Um clássico.

Telecine Cult, 16H05. Reprise, Colorido., 105 min.

Cidades de Papel

Paper Towns. (Eua, 2015.) Dir. de Jake Shreier, com Nat Wolff, Cara Delevingne.

Após o megaêxito de Escrito nas Estrelas, esperava-se muito desse filme também adaptado de John Green, mas o público não correspondeu. É pena, porque a história de amor do garoto é muito bonita.

Telecine Premium , 17H50. Reprise, Colorido, 110 min.

Abraham Lincoln – Caçador de Vampiros

Abraham Lincoln, Vampire Hunter. (Eua, 2012.) Dir. de Timur Bekhmambetov, com Benjamin Walker, Dominic Cooper, Rufus Sewell.

Contemporâneo do Lincoln de Spielberg, esse se pauta pela fantasia. E é bem divertido.

Telecine Pipoca, 20 H. Reprise, Colorido, 105 min.

Streaming

COMÉDIA

Viva a Liberdade

Deprimido, um senador some às vésperas da eleição. Mas seu irmão gêmeo bipolar assume seu lugar e entusiasma o público com ideias novas.

NETFLIX, 2013, 95 min.

FANTASIA

Malévola

Conta a história de origem da vilã Malévola, que atormenta a Bela Adormecida no clássico da Disney. Com Angelina Jolie e Elle Fanning.

Telecine Play, 2014, 91 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Interestelar

Dirigido por Christopher Nolan, Interestelar acompanha a saga de um grupo de astronautas em busca de planetas para receberem a população mundial. Emociona com boas atuações e história interessante.

HBO GO, 2014, 169 min.

Matheus Mans

DVD

BALZAC – MINISSÉRIE COMPLETA

A Versátil relançou neste mês de abril a minissérie completa (4 horas) que a francesa Josée Dayan dedicou a Balzac, com Gérard Depardieu no papel do autor da Comédia Humana. Um trabalho de classe e, no elenco, também estão Jeanne Moreau, Fanny Ardant e Virna Lisi.

Crianças

INFANTOJUVENIUL

Escola de Espiões

Superagente forja a própria morte, mas os inimigos desconfiam e não deixam de caçá-la. Comédia de espionagem com... Samuel L. Jackson! Ele está em 11 entre 10 filmes.

Telecine Fun, 14H40. Colorido,110 min.