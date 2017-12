Rastros de Ódio

The Searchers. (Eua, 1956.) Dir. de John Ford, com John Wayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles, Ward Bond, Natalie Wood.

Pouca gente vai discutir que Rastros de Ódio, além de ser a obra-prima de John Ford, seja um dos maiores filmes do cinema. A típica odisseia fordiana – John Wayne e Jeffrey Hunter procuram a sobrinha do primeiro, que foi sequestrada pelos índios. Wayne, que faz um personagem racista – odeia peles-vermelhas –, procura a garota para matar. No final, quando se encontram, ocorre algo mágico. Todo cinéfilo sabe, mas de qualquer maneira... Veja. Quinze anos antes, em 1941, o assim chamado ‘maior filme de todos os tempos’ – Cidadão Kane, de Orson Welles – concorria ao Oscar com nove indicações. Venceu o John Ford de Como Era Verde o Meu Vale. Em 1956, o melhor Ford foi ignorado na premiação da Academia, perdendo para... A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Michael Anderson. O que isso prova? Que prêmios não são infalíveis. Kane e Rastros de Ódio são maiores que a Academia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

TCM, 9h30. Reprise, colorido, 119 min.

VEJA TAMBÉM

O Padre e a Moça

(Brasil, 1966.) Dir. de Joaquim Pedro de Andrade, com Helena Ignez, Paulo José, Mário Lago, Fauzi Arap.

Existem duas vertentes, a mineira e a tropicalista, na obra de Joaquim Pedro. A mineira, mais intimista, é melhor. O poema de Drummond feito cinema: negro amor de rendas brancas.

TCM, 0h25. Reprise, colorido, 89 min.

Willie Boy

Tell Them Willie Boys Is Here. (Eua, 1969.) Dir. de Abraham Polonsky, com Robert Redford, Katharine Ross, Robert Blake.

O xerife Robert Redford persegue índio fugitivo. E o diretor Polonsky retorna com força, após anos na lista negra do macarthismo.

Telecine Cult, 22h. Reprise, colorido, 96 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

‘Negócio das Arábias’

Tom Hanks está com dificuldades nos negócios. Para reverter a situação, ele viaja para a Arábia Saudita, onde tentará vender uma nova tecnologia para o rei.

Telecine Play, 2016, 96 min.

COMÉDIA

‘A 100 passos de um sonho’

Um chef de cozinha e sua família deixam a Índia para abrir um restaurante no sul da França, onde encontram um grande rival do outro lado da rua.

Netflix, 2014, 122 min.

DRAMA

‘A Corrente do Bem’

Kevin Spacey é um professor que pede aos seus alunos que criem iniciativas para mudar o mundo. Um deles resolve criar uma corrente de ajuda mútua, mudando a vida das pessoas.

HBO GO, 2000, 123 min.

Matheus Mans

DVD

Uma História De Vingança. EUA, 2016. Dir. de Johnny Martin. Califórnia. R$ 99,00

Uma história bem violenta, daquelas que Nicolas Cage gosta de interpretar. Mulher é vítima de estupro coletivo e morre. Sua filha, única testemunha, é desacreditada no tribunal, mas o veterano da Guerra do Golfo Cage acredita nela e... Duas horas de tiros e ossos quebrados.

Crianças

INFANTIL

Irmão Urso

Garoto pele-vermelha persegue e mata o urso que matou seu irmão. Só que, quando isso ocorre, ele vira urso e é adotado por filhote que o leva numa jornada de redenção.

Telecine Fun, 11h15. colorido, 95 min.