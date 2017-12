Filmes

Homenagem a Jack Nicholson

Três Programas – ‘Batman’, de Tim Burton; ‘Questão De Honra’, De Rob Reiner; e ‘Melhor é Impossível’, de Jame L. Brooks.

Jack Nicholson nasceu em 22 de abril de 1937, em Nova York – portanto, está completando 80 anos neste sábado. A data está sendo lembrada no Portal Estadão por meio de uma galeria de seus melhores filmes. Mas não é só. A TV paga, por meio do TCM, resgata três títulos importantes na trajetória do ator. Batman foi uma aposta que deu certo – além de o Coringa ter sido um sucesso de público e crítica, Nicholson preferiu uma participação nos lucros ao salário. Ganhou – pasmem! – US$ 53 milhões. Questão de Honra é um dos melhores filmes de tribunais do cinema e nele o jovem oficial Tom Cruise tem de derrotar na corte militar o arrogante general Nicholson. Conseguirá? Você vai terminar o filme com o coração na mão. E por Melhor é Impossível, ele recebeu seu terceiro Oscar como coroa rabugento.

TCM, a partir das 15h05 até 22h

Trago Comigo

(Brasil, 2013.) Dir. de Tata Amaral, com Carlos Alberto Riccelli, Felipe Rocha, Georgina Castro, Emílio Di Biasi.

Diretor de teatro monta peça sobre a ditadura militar para refletir sobre a própria experiência na luta armada. Os anos de chumbo também estão em Os Dias Eram Assim.

Canal Brasil, 22h. Reprise, colorido, 84 min.

O Pagamento

Paycheck. (Eua, 2003.) Dir.dDe John Woo,cCom Ben Affleck, Uma Thurman, Aaron Eckhart, Paul Giamatti.

Ben Affleck tem de identificar as pistas que deixou para ele mesmo, antes de sua memória ser apagada, num jogo de vida ou morte. Um thriller como só John Woo sabe fazer.

Sony, 19h. Reprise, colorido, 119 min.

Streaming

DRAMA

Julieta

Mais recente filme de Pedro Almodóvar, mostra a vida de Julieta, uma mulher de meia-idade que, após ver uma amiga de sua filha, começa a reviver dolorosas lembranças do passado.

Telecine play, 2016, 99 min.

AÇÃO

Caçada Mortal

Com ares de Busca Implacável, este filme com Liam Neeson acompanha um policial contratado por um traficante para capturar assassinos. Diverte.

Netflix, 2014, 113 min.

NACIONAL

A Cidade Onde Envelheço

Uma jovem portuguesa, que vive no Brasil, recebe uma antiga amiga em sua casa. A partir daí, a vida das duas começa a mudar.

Itunes, 2017, 99 min

Matheus Mans

DVD

DOIS AMIGOS

França, 2015. Dir. e interpretação de Louis Garrel

Um filme no espírito nouvelle vague, que Louis Garrel compartilha com seu amigo e roteirista, Christophe Honoré. Ele se apaixona por Golshifteh Farahani e pede ajuda ao amigo Vincent Macaigne, que também se apaixona. Mas a moça tem um segredo...

Crianças

Space Jam – O Jogo do Século

Pernalonga e Michael Jordan, unidos, enfrentam alienígenas num jogo de basquete do qual depende a sobrevivência da raça humana. Muito bom.

Hbo family, 12h05. Colorido, 100 min.