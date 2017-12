assista na TV

Filmes

Sete Homens e Um Destino

Magnificent Seven. (Eua, 2017). Dir. de Antoine Fuqua, com Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Lee Byung-Hun, Martin Sensmeier, Vincent D’onofrio.

Em 1960, John Sturges adaptou o clássico Os Sete Samurais, de Akira Kurosawa, e inventou, anos antes dos italianos, o spaghetti western com Sete Homens e Um Destino. O filme teve várias sequências e ganha agora um ‘reboot’, alguma coisa como ‘reinventar, repaginar’. A trama segue a mesma – agricultores contratam pistoleiros para enfrentar o tirano que quer se apossar de suas terras à frente de um bando selvagem. Denzel, Chris, Ethan e os outros. Antoine Fuqua é o maior diretor negro da história de Hollywood. Um extraordinário montador, na vertente de Eisenstein. Prova-o, mais uma vez. E o elenco... Talvez Chris Pratt mereça destaque, agora que vai estrear o maravilhoso Guardiões da Galáxia 2. Mas o mestiço índio, Martin Sensmeier, é glorioso. Seu mantra – “Você é uma desgraça”, veja o filme – já entrou para a história.

Telecine Pipoca, 17h20. Reprise, colorido, 133 min.

Bastardos Inglórios

Inglorious Bastards. (Eua, 2009.) Dir. de Quentin Tarantino, com Brad Pitt, Mélanie Waltz, Christoph Waltz.

A superaventura de guerra de Tarantino mostra o plano de vingança de judeus para derrotar o ‘führer’. Grande diversão, e o Oscar de Christoph Waltz como vilão.

Telecine Action, 13h20. Reprise, colorido, 153 min.

O Festim da Morte

The Tomahawk Trail. (Eua, 1957.) Dir. de Lesley Selander, com Chuck Connors, Susan Cummings.

Logo na sequência tem um grande Anthony Mann (Almas em Fúria), mas não será perda de tempo rever o bom Selander nesse velho embate entre índios e Cavalaria.

Telecine Cult, 12h. Reprise, colorido, 96 min.

Streaming

DRAMA

A Terra e a Sombra

Após um longo período, um fazendeiro retorna à sua casa de campo para cuidar do filho doente. Nesta reaproximação, ele tentará se reencontrar e salvar sua família. Emociona.

Itunes, 2015, 97 min.

SÉRIE

‘Better Call Saul’

Série derivada de Breaking Bad, Better Call Saul ganha novos episódios sobre a trajetória do infame advogado Saul Goodman.

Netflix, 2017, 50 min.

AÇÃO

‘O Último Rei’

Durante a Guerra Civil na Noruega, o rei luta com a ajuda de aliados contra a Igreja, que quer assumir o trono. Quando o herdeiro nasce, as pessoas precisarão protegê-los com a vida.

Telecine Play, 2016, 96 Min.

Matheus Mans

DVD

ROGUE ONE – UMA HISTÓRIA STAR WARS

Assim como Caravana da Coragem foi um spinoff da série de George Lucas nos anos 1980, Rogue One também é um produto derivado, mas muito melhor (e bem feito). A garota Jyn liga-se à Aliança Rebelde para limpar a memória do pai, resgatando arma mítica, a Estrela da Morte.

Crianças

INFANTIL

Dragon Ball Z – O Renascimento de Freeza

No filme adaptado do mangá, seguidores de Freeza usam esferas do Dragão para ressuscitar seu líder, que parte para a vingança contra Goku.

Telecine Fun, 16h30. Reprise, colorido, 105 min.