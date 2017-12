Closer – Perto Demais

Closer. (Eua, 2004.) Dir. de Mike Nichols, com Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman, Clive Owen.

Patrick Marber adaptou sua peça e o diretor Mike Nichols retoma a liberdade de tom – e a franqueza sexual – com que abordou A Primeira Noite de Um Homem/The Graduate, nos anos 1960. Passado todo esse tempo, quase 40 anos, é surpreendente que nenhuma outra produção A de Hollywood tenha tido um diálogo tão explícito em relação ao sexo. São dois casais, e se envolvem numa ciranda de sexo. Julia Roberts vai ficar com quem? No início, parece óbvio que será com Jude Law, mas aí o personagem de Clive Owen começa a crescer na parada. E Natalie Portman? Grande diretor de teatro e cinema, Nichols não se preocupa em esconder a origem teatral de Closer. O dinamismo dos diálogos enriquece a mise-en-scène e faz desse filme uma experiência rara no cinema norte-americano, que tende a ignorar ou mistificar as questões de sexo.

SONY, 19 H. Reprise, Colorido, 104 min.

Boleiros, Era Uma Vez o Futebol

(Brasil, 1998.) Dir. de Ugo Giorgetti, com Otávio Augusto, Flávio Migliaccio, Adriano Stuart, Cássio Gabus Mendes.

Amigos se reúnem num bar para contar histórias de futebol. O melhor de Giorgetti – diálogo enxuto, direção sem firulas. O episódio de Paulinho Majestade é uma obra-prima.

Canal Brasil, 18 H. Reprise, Colorido, 93 min.

O Satânico Doutor No

Dr. No. (Inglaterra, 1962.) Dir. de Terence Young, com Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman.

O primeiro 007 a gente não esquece. E ainda tem a emblemática saída de Ursula Andress do mar. De biquíni e com aquela adaga na cintura.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 111 min.

Streaming

BIOGRAFIA

Johnny e June

Mostra a relação entre o cantor Johnny Cash e a artista June Carter, com todas suas histórias e reviravoltas. No elenco, os inspirados Joaquin Phoenix e Reese Whiterspoon.

ITUNES, 2006, 135 min.

DRAMA

As Confissões

Um monge é convidado para fazer parte de um encontro do G8, que reúne os oito países mais poderosos do mundo. Lá, ele ouve a estranha confissão do diretor do Fundo Monetário Internacional.

NETFLIX, 2016, 107 min.

AÇÃO

Horizonte Profundo

Uma plataforma de petróleo explode no meio do Golfo do México e os trabalhadores dali precisam lutar para sobreviver.

LOOKE, 2016, 107 min.

DVD

ANIMAIS NOTURNOS

O segundo longa do estilista Tom Ford deu a prova definitiva de que ele é do ramo, um grande cineasta. Uma dona de galeria recebe do ex-marido escritor um exemplar de seu novo livro. Uma história dentro de outra. E melhor ainda que Amy Adams é Laura Linney. Genial!

Crianças

INFANTIL

Nanny McPhee

Viúvo contrata babá para cuidar dos filhos. As crianças já espantaram 17 babás, mas com Nanny McPhee a coisa vai ser diferente. Um papel meio pastelão para Emma Thompson.

Telecine Fun, 14H35. Colorido, 99 min.