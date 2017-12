Beleza Americana

American Beauty. (Eua, 1999.) Dir. de Sam Mendes, com Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch, Wes Bentley, Mina Suwari.

O longa de estreia de Sam Mendes fornece um retrato da família norte-americana como raramente se viu no cinema. O pai, a mãe, a filha – todo mundo é devorado pela insatisfação da vida isolada nos condomínios de luxo e começa a buscar compensação. Aonde? O pai cobiça a garota que vê em sonhos num leito de rosas. A mãe arranja um amante e a filha, um namorado esquisito. Mendes, grande diretor de teatro, ganhou os Oscars de filme e direção e Beleza Americana ainda foi contemplado com mais três estatuetas da Academia – melhor ator (Kevin Spacey), melhor roteiro (Alan Ball) e melhor fotografia (Conrad L. Hall). Mendes seguiu sua carreira com filmes críticos, ambiciosos e chegou a James Bond, realizando o que muita gente considera o melhor filme do superagente – 007 Operação Skyfall. Nenhuma surpresa nisso.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

TCM, 22 H. Reprise, Colorido, 121 min.,

VEJA TAMBÉM

A Maior História de Todos os Tempos

The Greatest Story Ever Told. (Eua, 1965.) Dir. de George Stevens, com Max Von Sydow, Charlton Heston, Carroll Baker.

O tema da segunda chance percorre o épico bíblico de Stevens sobre a vida de Cristo. A grande cena – a ressurreição de Lázaro.

Telecine Cult, 13 H. Reprise, Colorido, 199 min.

Amarelo Manga

(Brasil, 2002.) Dir. de Cláudio Assis, com Dira Paes, Leona Cavalli, Matheus Nachtergaele, Jonas Bloch.

A vida como ela é no Baixo Recife. O açougueiro, sua mulher evangélica, a amante e o gay que o cobiça. Tudo isso magnificamente fotografado por Walter Carvalho.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 103 min.

Veja Programação TV aberta

Veja Programação TV fechada

STREAMING

FICÇÃO CIENTÍFICA

Ex Machina

Ótima ficção científica de 2015, Ex Machina acompanha a história de um jovem que, em visita ao seu chefe, acaba entrando em contato com uma nova e assustadora inteligência artificial – ao estilo Black Mirror.

NETFLIX, 2015, 108 min.

FAROESTE

Sete Homens e um Destino

Moradores de uma cidade contratam sete foras da lei para protegê-los de um homem cruel.

Google Play, 2016, 132 min.

ANIMAÇÃO

Sing

Um coala decide criar uma competição de canto para aumentar os rendimentos de seu antigo teatro.

LOOKE, 2016, 108 min.

Matheus Mans

DVD

SING - QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA

Coala cria competição de canto, no estilo The Voice, para incrementar teatro decadente. Outra bela animação dos criadores de Meu Malvado Favorito para o estúdio Illumination. No original com legendas, você poderá ouvir Scarlett Johansson, Reese Whiterspoon...

AVENTURA

O Escorpião Rei

Grande aventura com Dwayne Johnson – quando era The Rock – na pele de herói do deserto que se opõe a déspota protegido por uma feiticeira. Diversão garantida.

Telecine Action, 22 H. COLORIDO, 88 min.