Faça a Coisa Certa

Do The Right Thing. (Eua, 1989) Dir.de Spike Lee, com Danny Aiello, Ossie Davis, Ruby Dee, Giancarlo Esposito.

Na sexta-feira passada, dia 14, o rapper americano Kendrick Lamar lançou seu aguardado disco DAMN. – Lamar é hoje o artista mais respeitado do hip hop no mundo. Logo na segunda canção, DNA., ele faz um questionamento sobre como o mundo vê o fato de ele ser negro, como ele mesmo vê o fato: o tema, sempre contemporâneo, é o mesmo de Faça a Coisa Certa, o clássico de Spike Lee de 1989 – como os grandes artistas, nenhum dos dois propõe soluções fáceis. O filme conta a história de vários personagens em um quarteirão de Bedford-Stuyvesant, o bairro central do Brooklyn, em Nova York. A temperatura alta do dia parece que faz derreter limites éticos e as tensões – especialmente raciais – escalam a ponto de explodir e entrar em chamas. Duas indicações ao Oscar, um elenco estrelado, um filme incontornável – e já se foram quase 30 anos.

Telecine Cult, 16H20. Reprise, Colorido., 120 min.

VEJA TAMBÉM

O Filho de Saul

Saul Fia. (Hungria, 2015) Dir. de László Nemes, com Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn

Vencedor do Oscar de melhor estrangeiro, o filme é um duro relato da rotina de Auschwitz durante a Segunda Guerra. Um prisioneiro é forçado a trabalhar contra os seus.

Max Prime 9H20. Reprise, Colorido, 107 min.

O Curioso Caso de Benjamin Button

The Curious Case Of Benjamin Button. (Eua, 2008) Dir. de David Fincher, com Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia Ormond, Jason Flemyng

Adaptado de Fitzgerald. Um homem nasce com 80 anos e rejuvenesce. Visualmente belíssimo.

HBO 2, 23H30. Reprise, Colorido, 166 min

Streaming

DRAMA

118 Dias

Ao cobrir as eleições no Irã em 2009, o jornalista Maziar Bahari é acusado de espionagem e brutalmente interrogado pela polícia iraniana.

NETFLIX, 2014, 103 min.

AÇÃO

Jogo do Dinheiro

Frustrado com seus investimentos, um rapaz sequestra o apresentador de televisão ao vivo para se vingar. Com George Clooney e Julia Roberts no elenco.

HBO GO, 2016, 99 min.

COMÉDIA

Deadpool

Acompanha o anti-herói Deadpool, um ex-militar e mercenário que busca vingança para acontecimentos passados. Divertido, mas com um humor muito ácido e particular.

Telecine Play, 2016, 108 min.

Matheus Mans.

DVD

TAXI DRIVER

Clássico de Scorsese mostra o ciclo de deterioração de um homem violento e solitário na Nova York dos anos 1970. Edição especial de 40 anos em DVD e Blu-Ray traz dois discos com extras, como entrevistas com o diretor, De Niro e Jodie Foster, e making of.

FILME

Malévola

Desde pequena Malévola (Angelina Jolie) é a protetora do reino dos Moors. Quando seu grande amor trai a confiança dela pela ambição de virar rei, ela se torna má e vingativa.

Disney Channel, 12h25. 110 min.