Laranja Mecânica

A Clockwork Orange. (Eua, 1971) Dir. de Stanley Kubrick, com Malcom Mcdowell, Patrick Magee, Warren Clark, Paul Farrell, James Marcus.

Stanley Kubrick é um grande mestre incontestável na história do cinema: filmes seus são clássicos em praticamente qualquer gênero, do romance à guerra, do terror à ficção científica, e Laranja Mecânica pode ser que seja sua obra-prima mais abrangente. O livro homônimo publicado por Anthony Burgess nove anos antes foi, segundo seu autor, inspirado num evento real que envolveu abusos sofridos por sua mulher por parte de um grupo de soldados norte-americanos durante a guerra. Juntos, livro e filme, são um estudo do behaviorismo – um bastante sinistro, para dizer o mínimo. Em uma sociedade futurista, Alex – no papel mais inesquecível de Malcolm McDowell – e seus comparsas encarnam a ultraviolência que virou o motor social, e, acredite, eles vão ter que pagar por isso de alguma forma.

MAX, 22H, Reprise, Colorido, 136 min.

Clube dos Cinco

The Breakfast Club. (Eua, 1985.) Dir. de John Hughes, com Emilio Estevez, Judd Nelson, Molly Ringwald

Clássico dos clássicos quando o assunto é filmes de “high school”, o filme de John Hughes voltou à moda após sua inclusão em um popular serviço de streaming.

STUDIO UNIVERSAL, 20h. Reprise, Colorido, 97 min.

Wolverine: Imortal

The Wolverine. (Eua, 2013.) Dir. de James Mangold, com Hugh Jackman, Will Yun Lee, Tao Okamoto.

O filme não é o melhor da série, mas será lembrado como aquele em que Mangold preparou o caminho para o excelente Logan, que conclui a história do personagem.

Telecine Pipoca, 19H40. Colorido, 126 min.

Streaming

DRAMA

Docinho da América

Uma garota sai viajando pelo meio-oeste dos EUA vendendo assinatura para revistas. No meio do trajeto, porém, ela decide aproveitar a vida.

NETFLIX, 2016, 163 min.

COMÉDIA

Um Conto Chinês

Com Ricardo Darín como Roberto, Um Conto Chinês acompanha um rabugento argentino que se vê obrigado a dar abrigo para um chinês perdido em Buenos Aires.

Telecine Play, 2011, 93 min.

AÇÃO

Scarface

Scarface fala sobre a trajetória de Tony Montana, vivido por Al Pacino, um mafioso que quer dominar o tráfico nos Estados Unidos.

Prime Video, 1984, 170 min.

Matheus Mans

DVD

FERNANDA TAKAI NA MEDIDA DO IMPOSSÍVEL

Gravado em setembro de 2016, o DVD foi o primeiro registro musical no Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais. Produzido por John Ulhoa, guitarrista do Pato Fu, o DVD traz o repertório do disco Na Medida do Impossível (2014).

CRIANÇAS

INFANTIL

Treinando o Papai

Famoso quarterback, Joe Kingman (Dwayne Johnson) descobre que tem uma filha de 7 anos, Peyton (Madison Pettis). Uma grande surpresa às vésperas da final do campeonato.

TNT, 13H03. Reprise, Colorido, 110 min.